Александр Касперович: «Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости, тренерам нальем водки»
Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал об идее примирения с французской командой.
«Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились.
Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются. Тренерам нальем водки», – сказал Касперович.
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