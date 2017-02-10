Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал об идее примирения с французской командой.

«Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились.

Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются. Тренерам нальем водки», – сказал Касперович.