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    Александр Касперович: «Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости, тренерам нальем водки»

    Теги сборная России сборная Франции Александр Касперович ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал об идее примирения с французской командой.

    «Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились.

    Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются. Тренерам нальем водки», – сказал Касперович.

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