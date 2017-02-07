сделал официальное заявление относительно переноса выездного матча чемпионата Испании с «Сельтой» из-за шторма.

«Реал» сожалеет по поводу неуместных высказываний мэра Виго Абеля Кабальеро, согласно которым наш клуб якобы не принял во внимание меры безопасности в отношении матча – «Реал».

Во-вторых, комментарии мэра не только некорректны, но и ошибочны, поскольку «Реал» никогда не ставил под сомнение меры безопасности, предпринятые на стадионе «Балайдос».

В-третьих, хотелось бы прояснить следующее. Узнав о возможном переносе игры за более чем 30 часов до ее начала, «Реал» предложил профессиональной футбольной лиге рассмотреть три варианта действий: а) возможность ремонта поврежденной кровли арены; б) возможность закрытия трибуны; в) возможность переноса матча на ближайший стадион.

Эти предложения были сделаны с целью избежать переноса матча, который в итоге возымел негативный эффект сразу на четыре турнира, а также причинил значительный финансовый ущерб телеканалам во всем мире, что, в свою очередь, повлияет на будущие тендеры по продаже телеправ», – говорится в заявлении на официальном сайте «Реала».

«Реал» пригрозил вступлением в Европейскую суперлигу после переноса матча с «Сельтой»