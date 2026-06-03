Генич о Мостовом: «Если назовет меня «полуфутболистом», косых взглядов с моей стороны не будет. Это нормально, когда поигравшие за сборную относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал»
Генич о Мостовом: если назовет меня «полуфутболистом» – ну и хорошо.
Комментатор Константин Генич заявил, что не обидится, если Александр Мостовой назовет его «полуфутболистом».
— Как думаете, в понимании Александра Мостового вы «футбольный человек»?
— Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история – когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал».
Тот же Бубнов, еще до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид.
Если Мостовой назовет меня «полуфутболистом» – ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет, — сказал Генич.
Генич — воспитанник «Спартака», выступал за «Химки», «Псков-2000», латвийский «Вентспилс», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
Способен, возьмут
Не возьмут
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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Мостовой не развивается, ни как человек, ни тем более, как специалист (и да, он сейчас специалист в чем? - людей оскорблять?)
Отменить его нафиг и пусть дед сам с собой сидит и на весь мир ворчит у "подьезда" - футбольный, не фатбольный, наркоман, проститутка....
И хреново, что его "экспертное" мнение на уровне самых отсталых Емель с дивана. Уровень аргументации и того ниже.
Генич ему не звонит и на спортсе не постит.
А другие продолжат. Долго еще будем плеваться от этого клоуна