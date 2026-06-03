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  • Генич о Мостовом: «Если назовет меня «полуфутболистом», косых взглядов с моей стороны не будет. Это нормально, когда поигравшие за сборную относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал»
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Генич о Мостовом: «Если назовет меня «полуфутболистом», косых взглядов с моей стороны не будет. Это нормально, когда поигравшие за сборную относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал»

Генич о Мостовом: если назовет меня «полуфутболистом» – ну и хорошо.

Комментатор Константин Генич заявил, что не обидится, если Александр Мостовой назовет его «полуфутболистом».

— Как думаете, в понимании Александра Мостового вы «футбольный человек»?

— Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история – когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал». 

Тот же Бубнов, еще до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид. 

Если Мостовой назовет меня «полуфутболистом» – ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет, — сказал Генич.

Генич — воспитанник «Спартака», выступал за «Химки», «Псков-2000», латвийский «Вентспилс», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35251 голос
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoКонстантин Генич
logoСборная России по футболу
logoАмкар
logoХимки
logoАлександр Мостовой
телевидение

Комментарии

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Т.е., поведение Мостового нормальное, по Геничу?! ))) А как по мне - Мостовой неадекватен, туп как дерево, хамит направо и налево всем подряд, причем еще и с манией величия! А его тоже можно спросить: ты кто такой, где играл? Бенфика, Сельта, Страсбур, Кан - и всё? Что ты выиграл? Тут надо в интернет лезть, чтобы вспомнить! Тоже мне, великий ... ))
ОтветZ-7478
Т.е., поведение Мостового нормальное, по Геничу?! ))) А как по мне - Мостовой неадекватен, туп как дерево, хамит направо и налево всем подряд, причем еще и с манией величия! А его тоже можно спросить: ты кто такой, где играл? Бенфика, Сельта, Страсбур, Кан - и всё? Что ты выиграл? Тут надо в интернет лезть, чтобы вспомнить! Тоже мне, великий ... ))
Чемпион Европы 1990 среди молодёжи, чемпион СССР, обладатель Кубка Португалии
ОтветZ-7478
Т.е., поведение Мостового нормальное, по Геничу?! ))) А как по мне - Мостовой неадекватен, туп как дерево, хамит направо и налево всем подряд, причем еще и с манией величия! А его тоже можно спросить: ты кто такой, где играл? Бенфика, Сельта, Страсбур, Кан - и всё? Что ты выиграл? Тут надо в интернет лезть, чтобы вспомнить! Тоже мне, великий ... ))
Генич себя позиционирует как душка, как всем удобный собеседник, который спокойно проглатывает всё что может ему не нравиться. Нулевая харизма, но зато потрясающая устойчивость в профессии. Мало кто так умеет.
У Генича зарубежная карьера покруче, чем у Дзюбы).
Ответagentkuper
У Генича зарубежная карьера покруче, чем у Дзюбы).
И чем у Сухоряна))
Ответb_igh
И чем у Сухоряна))
С игорём его, кстати.
У Мостового нет ни единого повода считать Генича недофутболистом: 150+ сыгранных матчей на профессиональном уровне соврать не дадут.
ОтветBlack Phoenix
У Мостового нет ни единого повода считать Генича недофутболистом: 150+ сыгранных матчей на профессиональном уровне соврать не дадут.
Да, и не его вина, что Реал и Барселона не прошли лицензирование в лучшую лигу мира)))
Генич полуфутбольный человек.
ОтветН.Ф.
Генич полуфутбольный человек.
получеловек
Зря Генич так - если человека остановился в развитии в районе 15-18 летнего возраста, научившись только хорошо мячик пинать, ну и худо бедно слова складывать в предложения, то нельзя теперь терпеть от него неуважение и пренебрежительное отношение.

Мостовой не развивается, ни как человек, ни тем более, как специалист (и да, он сейчас специалист в чем? - людей оскорблять?)

Отменить его нафиг и пусть дед сам с собой сидит и на весь мир ворчит у "подьезда" - футбольный, не фатбольный, наркоман, проститутка....
Генич больше недоКОМЕнТаТоР, чем недофутболист)). Это сарказм, нормально к нему отношусь.
Всё это очень смешно. Надо отделять Моста-выдающегося игрока от моста нынешнего, диванного болтуна. Кстати, экспертом-комментатором он был бы прекрасным, но к сожалению Емеле с печки слезать неохота.
ОтветСанитар-волк
Всё это очень смешно. Надо отделять Моста-выдающегося игрока от моста нынешнего, диванного болтуна. Кстати, экспертом-комментатором он был бы прекрасным, но к сожалению Емеле с печки слезать неохота.
Он то имеет право на такое мнение , в отличие от водителей дивана
ОтветСибирский литовец
Он то имеет право на такое мнение , в отличие от водителей дивана
Как раз право на мнение имеют все.
И хреново, что его "экспертное" мнение на уровне самых отсталых Емель с дивана. Уровень аргументации и того ниже.
Ты не настоящий Генич, снимай маску
Полуплкер, в полукедах )))
Походу свергают царя
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Походу свергают царя
Ой, хоть бы
ОтветТьягомотина
Ой, хоть бы
Да что "хоть бы"?
Генич ему не звонит и на спортсе не постит.
А другие продолжат. Долго еще будем плеваться от этого клоуна
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