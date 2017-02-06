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    «Реал» пригрозил вступлением в Европейскую суперлигу после переноса матча с «Сельтой»

    Теги Реал Мадрид Сельта примера Испания происшествия Флорентино Перес Балайдос International Champions Cup

    «Реал» остался недоволен переносом матча с «Сельтой», который должен был пройти в это воскресенье.

    Игра была отменена Профессиональной футбольной лигой Испании из-за бушующего в Галисии шторма. В результате непогоды также пострадал стадион «Балайдос», из-за чего часть трибун была закрыта. В пятницу также был отменен матч «Депортиво» – «Бетис».

    Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен переносом игры и пригрозил вступить в Европейскую суперлигу, проект которой многократно обсуждался и был частично реализован в виде предсезонного турнира International Champions Cup.

    В «Сельте» выразили недопонимание тем, как Перес может ставить свои интересы выше безопасности игроков и болельщиков, включая болельщиков «Реала», которые должны были быть расположены в зоне, которой был нанесен урон.

    Какой супертурнир может заменить Лигу чемпионов?

     

     

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