Мэр Виго Абель Кабальеро прокомментировал реакцию на перенос выездного матча чемпионата Испании с «Сельтой» из-за шторма.

Мадридцы пригрозили вступлением в Европейскую суперлигу.

«Реал» меня разочаровал, такую чепуху говорить нельзя. Не понимаю претензий мадридцев, ведь риск безопасности был очевиден.

Если уж на то пошло, то у «Сельты» более плотный календарь: мы по-прежнему играем на три фронта, а «Реал» – на два», – сказал Кабальеро.

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