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    Мэр Виго: «Реакция «Реала» меня разочаровала»

    Теги Реал Мадрид Сельта примера Испания происшествия фото календарь

    Мэр Виго Абель Кабальеро прокомментировал реакцию «Реала» на перенос выездного матча чемпионата Испании с «Сельтой» из-за шторма.

    Мадридцы пригрозили вступлением в Европейскую суперлигу.

    «Реал» меня разочаровал, такую чепуху говорить нельзя. Не понимаю претензий мадридцев, ведь риск безопасности был очевиден.

    Если уж на то пошло, то у «Сельты» более плотный календарь: мы по-прежнему играем на три фронта, а «Реал» – на два», – сказал Кабальеро.

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