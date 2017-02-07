Мэр Виго: «Реакция «Реала» меня разочаровала»
Мэр Виго Абель Кабальеро прокомментировал реакцию «Реала» на перенос выездного матча чемпионата Испании с «Сельтой» из-за шторма.
Мадридцы пригрозили вступлением в Европейскую суперлигу.
«Реал» меня разочаровал, такую чепуху говорить нельзя. Не понимаю претензий мадридцев, ведь риск безопасности был очевиден.
Если уж на то пошло, то у «Сельты» более плотный календарь: мы по-прежнему играем на три фронта, а «Реал» – на два», – сказал Кабальеро.
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