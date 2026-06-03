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  • Перепалка Мусаева и Мостового, Андреева и Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос», старт финалов Кубка Стэнли и лиги ВТБ, федерация русской тройки и другие новости
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Перепалка Мусаева и Мостового, Андреева и Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос», старт финалов Кубка Стэнли и лиги ВТБ, федерация русской тройки и другие новости

1. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на постоянную критику от Александра Мостового в свой адрес и реплики о «нефутбольном человеке»: «Главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем». Бывший футболист «Спартака» после этого вспылил: «Просто хамло, по лицу видно. Я таких отличников в школе пинками гонял. У Мурада даже совести не хватило уйти в отставку после провала. Нет, #####, они держатся».

2. «Вегас» одолел «Каролину» в первом матче финала Кубка Стэнли (5:4 с победным голом Гертла на 57-й минуте). Барбашев забил и помог «Голден Найтс» вернуться в игру (2:2 после 0:2) – теперь у Ивана есть голы во всех 3 его финальных сериях в карьере. 

3. Мирра Андреева победила Сорану Кырстю в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и второй раз вышла в полуфинал турнира; Марта Костюк обыграла Элину Свитолину. У мужчин Александр Зверев выиграл у Рафаэля Ходара и пятый раз вышел в полуфинал «РГ»; Жоао Фонсека уступил Якубу Меньшику.

4. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом – Transfermarkt оценил его в 30 миллионов евро. Двукратный победитель Лиги чемпионов повторил рекорд Александра Головина и Марио Фернандеса, никто не стоил дороже.

5. ЦСКА разгромил УНИКС в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ – лидер армейцев Мело Тримбл набрал 26 очков. Кстати, он получил приз MVP регулярного сезона.

6. Третьяк, Легков, Фетисов, Журова, Таймазов, Терюшков выиграли праймериз «Единой России». И Рылов тоже.

7. Международная федерация фехтования допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном. Организаторы трейлового забега в Литве допустили россиян к участию только под флагом Украины.

8. Топ-клубы Мир РПЛ переподписали легенд: 40-летний Игорь Акинфеев заключил контракт с ЦСКА на год, вратарь находится в системе клуба 35 лет; «Зенит» и 36-летний Александр Ерохин тоже продлили соглашение до 2027-го, хавбек играет за петербуржцев 9 лет.

9. В России появилась федерация русской тройки. Ее возглавил Дмитрий Киселев.

10. Трансферы. Барко готов продлить контракт со «Спартаком», но попросил отпустить его на год в «Индепендьенте» – аргентинец хочет быть ближе к дочери. «Гремио» хочет купить у «Динамо» Бителло за 16 млн евро и продать в АПЛ за 30 млн. 

«Реал» близок к подписанию экс-защитника «Ливерпуля» Конате свободным агентом и согласовал переход Думфриса из «Интера» за 20 млн евро. «Арсенал» свяжется с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса, но мадридцы не намерены ни с кем вести переговоры и отпускать форварда дешевле отступных в 500 млн евро. Ираола возглавит «Ливерпуль».

11. Международный союз конькобежцев (ISU) уточнил понятие резидентства и гражданства для спортсменов: для представления страны на турнирах ISU спортсмен должен иметь гражданство или проживать не менее 180 дней в год.

12. Скандальный блогер и кикбоксер Эндрю Тейт прилетел в Россию – встретили хлебом и солью под песню «Матушка Земля». В последние годы американец получил обвинения в торговле людьми, изнасилованиях и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин.

13. Защитник «Коламбуса» Веренски выиграл «Норрис Трофи». Он первым в истории «Блю Джекетс» получил приз лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Цитаты дня:

Мостовой о ЗМС для Сафонова: «А почему мы, игравшие 20 лет в Европе, не получили? Не заслужили? Ужасно, что сборной-2018 дали, 80% игроков даже 100 голов на всех не забили в РПЛ»

Мельникова о Байлс: «Феноменальная гимнастка, таких больше не будет, я думаю. Не знаю, что нужно делать, чтобы быть такой психологически устойчивой и физически сильной»

Вероника Степанова: «Участие в ПМЭФ примет около 20 тысяч человек из более 100 стран мира. Международная изоляция России достигла небывалых масштабов»

Третьяк о главном спортсмене России: «Сафонов – молодец, но он не обгонит Овечкина. Александр впереди по достижениям в сборной, и он побил вечный рекорд Гретцки»

Костюк перед матчем с Андреевой: «Не знаю, как можно спокойно спать, когда твоя страна участвует в военном конфликте, и тебе нечего об этом сказать»

Гришин о назначении Игдисамова: «Либо у ЦСКА нет денег, либо хороший тренер не пошел. Команда будет бороться с четвертое по восьмое место»

Вяльбе о будущем в большой политике: «Не стала бы этого исключать. Сейчас не готова, но обязательно задумаюсь об этом»

Ролик дня

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35250 голосов
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест

Комментарии

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Прекрасно - первой спортивной(!) новостью идёт сообщение об оскорблениях друг друга Мусаевым и Мостовым. Это самое главное, что вчера произошло в мире спорта?
ОтветПнин
Прекрасно - первой спортивной(!) новостью идёт сообщение об оскорблениях друг друга Мусаевым и Мостовым. Это самое главное, что вчера произошло в мире спорта?
В общем - согласен. Очень "спортивная" новость. Спортсу давно пора сделать отдельно Мостовой. И вокруг. А не выносить эти дрязги на главную.
ОтветПнин
Прекрасно - первой спортивной(!) новостью идёт сообщение об оскорблениях друг друга Мусаевым и Мостовым. Это самое главное, что вчера произошло в мире спорта?
Спортс уже года 4 не про спорт, а про трафик. Отсюда все эти жены футболистов, вечные Мостовые и прочие ереси. Под новостью с мостовым больше 400 комментов — это то, что надо редакции. Это даже больше, чем у новости про победу псж в лч. Вот и всё.
Пожалуйста, перестаньте издеваться над Мостовым. Там же очевидно психическое заболевание. Просто забудьте про него, ему только легче станет
ОтветДжиза
Пожалуйста, перестаньте издеваться над Мостовым. Там же очевидно психическое заболевание. Просто забудьте про него, ему только легче станет
У спортса’ есть спецкор, персонально опекающий царя. Как ещё объяснить, откуда столько его комментариев?
Ответdi Malkovich
У спортса’ есть спецкор, персонально опекающий царя. Как ещё объяснить, откуда столько его комментариев?
Нет никакого спецкора.
Это сам Мостовой пишет
Федерация спортивной охоты на медведя когда будет? Фехтования на топорах,художественной лапты?
Мусаев хорош,показал истинное лицо подписанта
Мостовой настолько мерзок, что к нему пропало все уважение как к игроку.
Саша Мостовой из кумира превратился в базарную бабку с немытой головой
Какая там перепалка . У старого бомбит по полной по всем фронтам
Я не вижу никакой перепалки. Мусаев тонко поддел кое-кого. В ответ получил обвинение в хамстве в форме хамства. Это не редкость, когда хам обвиняет кого-то в том, чем известен он сам.
Шурик в своем репертуаре. Бухает что-ли? Дурит старый или от безделья бесится?
Вместо издевательство над больным человеком, лучше бы Матч ТВ со Спортом, наши бы его хорошего психиатра, который назначили бы лечение. Явно же больной человек на голову, а сейчас на этом ловят просмотры и клики. Общество совсем прогнило. Стыдно редакция вам должно быть.
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