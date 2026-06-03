Перепалка Мусаева и Мостового, Андреева и Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос», старт финалов Кубка Стэнли и лиги ВТБ, федерация русской тройки и другие новости

1. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на постоянную критику от Александра Мостового в свой адрес и реплики о «нефутбольном человеке»: «Главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека , живущего вчерашним днем». Бывший футболист «Спартака» после этого вспылил: «Просто хамло, по лицу видно . Я таких отличников в школе пинками гонял. У Мурада даже совести не хватило уйти в отставку после провала. Нет, #####, они держатся».

2. «Вегас» одолел «Каролину» в первом матче финала Кубка Стэнли (5:4 с победным голом Гертла на 57-й минуте). Барбашев забил и помог «Голден Найтс» вернуться в игру (2:2 после 0:2) – теперь у Ивана есть голы во всех 3 его финальных сериях в карьере.

3. Мирра Андреева победила Сорану Кырстю в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и второй раз вышла в полуфинал турнира; Марта Костюк обыграла Элину Свитолину. У мужчин Александр Зверев выиграл у Рафаэля Ходара и пятый раз вышел в полуфинал «РГ»; Жоао Фонсека уступил Якубу Меньшику.

4. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом – Transfermarkt оценил его в 30 миллионов евро. Двукратный победитель Лиги чемпионов повторил рекорд Александра Головина и Марио Фернандеса, никто не стоил дороже.

5. ЦСКА разгромил УНИКС в первой игре финальной серии Единой лиги ВТБ – лидер армейцев Мело Тримбл набрал 26 очков. Кстати, он получил приз MVP регулярного сезона.

6. Третьяк, Легков, Фетисов, Журова, Таймазов, Терюшков выиграли праймериз «Единой России». И Рылов тоже .

7. Международная федерация фехтования допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном . Организаторы трейлового забега в Литве допустили россиян к участию только под флагом Украины.

8. Топ-клубы Мир РПЛ переподписали легенд: 40-летний Игорь Акинфеев заключил контракт с ЦСКА на год, вратарь находится в системе клуба 35 лет; «Зенит» и 36-летний Александр Ерохин тоже продлили соглашение до 2027-го, хавбек играет за петербуржцев 9 лет.

9. В России появилась федерация русской тройки . Ее возглавил Дмитрий Киселев.

10. Трансферы. Барко готов продлить контракт со «Спартаком», но попросил отпустить его на год в «Индепендьенте» – аргентинец хочет быть ближе к дочери. «Гремио» хочет купить у «Динамо» Бителло за 16 млн евро и продать в АПЛ за 30 млн.

«Реал» близок к подписанию экс-защитника «Ливерпуля» Конате свободным агентом и согласовал переход Думфриса из «Интера» за 20 млн евро. «Арсенал» свяжется с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса, но мадридцы не намерены ни с кем вести переговоры и отпускать форварда дешевле отступных в 500 млн евро . Ираола возглавит «Ливерпуль».

11. Международный союз конькобежцев (ISU) уточнил понятие резидентства и гражданства для спортсменов: для представления страны на турнирах ISU спортсмен должен иметь гражданство или проживать не менее 180 дней в год.

12. Скандальный блогер и кикбоксер Эндрю Тейт прилетел в Россию – встретили хлебом и солью под песню «Матушка Земля». В последние годы американец получил обвинения в торговле людьми, изнасилованиях и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин.

13. Защитник «Коламбуса» Веренски выиграл «Норрис Трофи». Он первым в истории «Блю Джекетс» получил приз лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Цитаты дня:

Мостовой о ЗМС для Сафонова: «А почему мы, игравшие 20 лет в Европе, не получили? Не заслужили? Ужасно, что сборной-2018 дали, 80% игроков даже 100 голов на всех не забили в РПЛ»

Мельникова о Байлс: «Феноменальная гимнастка, таких больше не будет , я думаю. Не знаю, что нужно делать, чтобы быть такой психологически устойчивой и физически сильной»

Вероника Степанова: «Участие в ПМЭФ примет около 20 тысяч человек из более 100 стран мира. Международная изоляция России достигла небывалых масштабов »

Третьяк о главном спортсмене России: «Сафонов – молодец, но он не обгонит Овечкина . Александр впереди по достижениям в сборной, и он побил вечный рекорд Гретцки»

Костюк перед матчем с Андреевой: «Не знаю, как можно спокойно спать, когда твоя страна участвует в военном конфликте , и тебе нечего об этом сказать»

Гришин о назначении Игдисамова: «Либо у ЦСКА нет денег, либо хороший тренер не пошел. Команда будет бороться с четвертое по восьмое место »

Вяльбе о будущем в большой политике: «Не стала бы этого исключать. Сейчас не готова, но обязательно задумаюсь об этом »

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