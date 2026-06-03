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Владислав Саусь: «Все должны понимать, что «Спартак» – претендент на чемпионство и победу в Кубке в каждом сезоне»

Саусь: «Спартак» – претендент на чемпионство и победу в Кубке в каждом сезоне.

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь назвал красно-белых претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

В минувшем сезоне московский клуб занял в Премьер-лиге 4-е место.

— За счет чего удалось выиграть Кубок России при такой непростой решающей сетке, где пришлось побеждать «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

— За счет того, что в «Спартаке» собрались качественные футболисты. Каждый готов отдавать всего себя, все стоят друг за друга. Кроме того, это команда, которая должна брать трофеи.

— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?

— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?

— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами, – сказал Саусь.

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Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Саусь

Комментарии

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Поскорее бы Чемпионат,, и 3- й тур. Отпразднуют,и успокоятся.
С чего их так прёт вообще?
ОтветАндрей Иванов
С чего их так прёт вообще?
Лето же наступило.
ОтветАндрей Иванов
С чего их так прёт вообще?
Борщевик попёр на дачах.
Такой вообще бред и от кого? Ладно бы говорил кто то из руководства. Но ты то куда? Для начала попробуй доказывать на тренировках необходимость твоего включения в заявку на матч.
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
Такой вообще бред и от кого? Ладно бы говорил кто то из руководства. Но ты то куда? Для начала попробуй доказывать на тренировках необходимость твоего включения в заявку на матч.
Вот как раз руководство, как люди взрослые, должны фильтровать. А малолетний, плохо образованный ногомячист, обязан демонстрировать прыть и лихость
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
Такой вообще бред и от кого? Ладно бы говорил кто то из руководства. Но ты то куда? Для начала попробуй доказывать на тренировках необходимость твоего включения в заявку на матч.
И что же такого особенного он сказал? Надо было сказать, что они на чемпионство не претендуют?
Полузащитник, позицию которого стоит писать через пробел или дефис: "полу-защитник".
ОтветGrin of Ant
А это кто?
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ОтветОлег Сагайдачный
Комментарий скрыт
Когда гулять будете по улице почаще наверх смотрите и рядом с высокими зданиями не гуляйте. Здоровья Вам.
те, кто должны - те пусть это и понимают)
Кроме 4 млн евро в пустую больше ничем не запомнился, Денисов его сожрал...
ОтветJokeeee2604
Кроме 4 млн евро в пустую больше ничем не запомнился, Денисов его сожрал...
Ослабили конкурента
Вот именно: "должны понимать". Рациональной причины для такой идеи не существует. Просто должны, и всё.
Ну если сам саусь сказал..
Так так так, что у нас тут? Ага, "Спартак... претендент... борьба... чемпионство..." Ну, все понятно, как обычно, ничего нового 😉
ОтветБобби Боливия
Так так так, что у нас тут? Ага, "Спартак... претендент... борьба... чемпионство..." Ну, все понятно, как обычно, ничего нового 😉
А что нет так. До этого повода не было говорить о борьбе. Сейчас может действительно поставили задачу. Посмотрим кого купят. Тогда точно будет видно
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