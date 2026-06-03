Владислав Саусь: «Все должны понимать, что «Спартак» – претендент на чемпионство и победу в Кубке в каждом сезоне»

Саусь: «Спартак» – претендент на чемпионство и победу в Кубке в каждом сезоне.

Полузащитник «Спартака » Владислав Саусь назвал красно-белых претендентом на чемпионство в Мир РПЛ .

В минувшем сезоне московский клуб занял в Премьер-лиге 4-е место.

— За счет чего удалось выиграть Кубок России при такой непростой решающей сетке, где пришлось побеждать «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

— За счет того, что в «Спартаке» собрались качественные футболисты. Каждый готов отдавать всего себя, все стоят друг за друга. Кроме того, это команда, которая должна брать трофеи.

— На что команда может претендовать в следующем сезоне? Надо ставить жесткую задачу бороться за золото чемпионата?

— Я считаю, что да. В каждом сезоне все должны понимать, что «Спартак» является претендентом на чемпионство и победу в Кубке. Тем более сейчас мы прошли в Кубке России такой успешный путь. Значит, можем развиваться дальше и бороться за чемпионство.

— На длинной дистанции можно соревноваться с «Краснодаром» и «Зенитом», которых вы обыграли в Кубке по пенальти?

— Конечно! Это показывали и матчи чемпионата, когда мы играли с лидерами, – сказал Саусь.