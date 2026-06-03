Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом «Зениту» завидуют по-хорошему»
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о продлении контракта с 36-летним хавбеком Александром Ерохиным на год.
– Обсуждали ли вы с ним возможное дальнейшее сотрудничество с «Зенитом» в качестве работника тренерского штаба, как это произошло с Михаилом Кержаковым?
– Александр продлил контракт как действующий футболист, поэтому будет работать с командой на поле – как игрок.
– В дальнейшем трудоустройство в штаб рассматриваете?
– Возможно. Все зависит от Саши и его планов на будущее.
– Команде было бы интересно сделать такой шаг?
– Вы видите нашу политику: мы трудоустраиваем всех легендарных футболистов в нашей команде. Это очень важно и ценно. Я знаю не понаслышке, что многие люди из футбольного мира России говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом нам завидуют по-хорошему, — сказал Зырянов.
Это уже в какой то третьей жизни
Малафеев, Денисов, Кержаков как-то по более легенды, чем жевнов, например.
Хотя, справедливости ради, Малафеев пробовал, Кержаков, возможно, только гт себя видит.
Но там же еще целая куча легенд из 90-х ни при делах.
А кто в клубе? Семак, Зырянов, Аршавин, Тимощук, Бирюков (или он ушел уже), ну и вот Миша Кержаков сейчас вроде как.
Вот и всё легенды так-то.
Короче, я не осуждаю, но какое-то прям спорное утверждение.
Ну, а Ерохину респект, конечно.
Заслужил! Настоящий трудяга.
Анюкова в ТШ забыли.
Так то не мало, 9 человек набирается.