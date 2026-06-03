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  • Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом «Зениту» завидуют по-хорошему»
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Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом «Зениту» завидуют по-хорошему»

Зырянов: у нас очень семейный клуб – преемственный, в этом «Зениту» завидуют.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о продлении контракта с 36-летним хавбеком Александром Ерохиным на год.

– Обсуждали ли вы с ним возможное дальнейшее сотрудничество с «Зенитом» в качестве работника тренерского штаба, как это произошло с Михаилом Кержаковым? 

– Александр продлил контракт как действующий футболист, поэтому будет работать с командой на поле – как игрок.

– В дальнейшем трудоустройство в штаб рассматриваете?  

– Возможно. Все зависит от Саши и его планов на будущее.

– Команде было бы интересно сделать такой шаг?

– Вы видите нашу политику: мы трудоустраиваем всех легендарных футболистов в нашей команде. Это очень важно и ценно. Я знаю не понаслышке, что многие люди из футбольного мира России говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом нам завидуют по-хорошему, — сказал Зырянов.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»34933 голоса
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoЗенит
logoАлександр Ерохин
logoКонстантин Зырянов
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Вся страна по утрам просыпается с легким чувством зависти к семейности Зенита, чего уж там
ОтветА я ясные дни оставляю себе
Вся страна по утрам просыпается с легким чувством зависти к семейности Зенита, чего уж там
Комментарий скрыт
ОтветА я ясные дни оставляю себе
Вся страна по утрам просыпается с легким чувством зависти к семейности Зенита, чего уж там
Комментарий скрыт
Ерохин заслужил ещё годик контракта
Ответwestport70
Ерохин заслужил ещё годик контракта
Еще год лавку полировать за большую зп, класс👍
ОтветDroDmit11
Еще год лавку полировать за большую зп, класс👍
ну кто-то же должен выходить на замену, почему бы и не он, раз он джокер?
не семейный клуб, но clube da família. p.s. заметил, что про Зырянова у зенита отдельный набор ботов)
ОтветJadie James
не семейный клуб, но clube da família. p.s. заметил, что про Зырянова у зенита отдельный набор ботов)
какая у вас интересная жизнь - ботов замечать и отделять
Ответvendigo
какая у вас интересная жизнь - ботов замечать и отделять
15₽ надо отрабатывать ☝🏻
Да, настоящая бразильская фавела
Ероха еще при Роберто Манчини начал играть за Зенит, это будто в другой эпохе было. Скоро 10 лет уже. Вот время-то летит.
ОтветAlibi_URAL
Ероха еще при Роберто Манчини начал играть за Зенит, это будто в другой эпохе было. Скоро 10 лет уже. Вот время-то летит.
Так из Ростова Бердыева пришел , который был в ЛЧ и обыгрывал Баварию .
Это уже в какой то третьей жизни
ОтветAlibi_URAL
Ероха еще при Роберто Манчини начал играть за Зенит, это будто в другой эпохе было. Скоро 10 лет уже. Вот время-то летит.
Помню, лузгал семечки на старом ростовском стадионе, а рядом сидел травмированный Ерохин. Кажется в 2015-м было
Такие футболисты как Ерохин нужны команде. На его примере воспитываются молодые игроки.
Есть ли вообще в мире человек,который бы не любил Ерохина.
Ерохин это второй Горшков, тот тоже в 37 лет ещё юнцов на поле накручивал) И тот же Александр) У нас вообще много крутых Саш в истории было, не при Соболеве будет сказано)))
в семье не продают китайскую майку за 7999
Ну хз по поводу «всех легенд устраиваем».
Малафеев, Денисов, Кержаков как-то по более легенды, чем жевнов, например.
Хотя, справедливости ради, Малафеев пробовал, Кержаков, возможно, только гт себя видит.
Но там же еще целая куча легенд из 90-х ни при делах.
А кто в клубе? Семак, Зырянов, Аршавин, Тимощук, Бирюков (или он ушел уже), ну и вот Миша Кержаков сейчас вроде как.
Вот и всё легенды так-то.

Короче, я не осуждаю, но какое-то прям спорное утверждение.

Ну, а Ерохину респект, конечно.
Заслужил! Настоящий трудяга.
ОтветВратарский угол
Ну хз по поводу «всех легенд устраиваем». Малафеев, Денисов, Кержаков как-то по более легенды, чем жевнов, например. Хотя, справедливости ради, Малафеев пробовал, Кержаков, возможно, только гт себя видит. Но там же еще целая куча легенд из 90-х ни при делах. А кто в клубе? Семак, Зырянов, Аршавин, Тимощук, Бирюков (или он ушел уже), ну и вот Миша Кержаков сейчас вроде как. Вот и всё легенды так-то. Короче, я не осуждаю, но какое-то прям спорное утверждение. Ну, а Ерохину респект, конечно. Заслужил! Настоящий трудяга.
Ещё Давыдов старший директор академии, Давыдов младший тренер U-18.
Анюкова в ТШ забыли.
Так то не мало, 9 человек набирается.
Ответschwein
Ещё Давыдов старший директор академии, Давыдов младший тренер U-18. Анюкова в ТШ забыли. Так то не мало, 9 человек набирается.
Теперь ещё и Окрошидзе добавился.
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