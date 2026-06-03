Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом «Зениту» завидуют по-хорошему»

Зырянов: у нас очень семейный клуб – преемственный, в этом «Зениту» завидуют.

Председатель правления «Зенита » Константин Зырянов высказался о продлении контракта с 36-летним хавбеком Александром Ерохиным на год.

– Обсуждали ли вы с ним возможное дальнейшее сотрудничество с «Зенитом» в качестве работника тренерского штаба, как это произошло с Михаилом Кержаковым?

– Александр продлил контракт как действующий футболист, поэтому будет работать с командой на поле – как игрок.

– В дальнейшем трудоустройство в штаб рассматриваете?

– Возможно. Все зависит от Саши и его планов на будущее.

– Команде было бы интересно сделать такой шаг?

– Вы видите нашу политику: мы трудоустраиваем всех легендарных футболистов в нашей команде. Это очень важно и ценно. Я знаю не понаслышке, что многие люди из футбольного мира России говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом нам завидуют по-хорошему, — сказал Зырянов.