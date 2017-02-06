«Нью-Ингленд» выиграл Супербоул, гол Кришито со своей половины, Камерун – чемпион Африки и другие новости утра
Утренний дайджест – с главными новостями дня.
1. «Нью-Ингленд» стал победителем Супербоула, обыграв в овертайме «Атланту».
2. Защитник «Зенита» Доменико Кришито забил со своей половины поля. Да еще и со штрафного.
3. Камерун выиграл Кубок Африки и уже летом сыграет на Кубке конфедераций. Ждите в России.
4. «Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес» (5:0), но Овечкин ограничился ассистом. «Рейнджерс» одолели «Калгари» (4:3). Короткий день в НХЛ.
5. Россия проиграла Швеции (3:4) в финале чемпионата мира по хоккею с мячом. Очень печально.
6. «Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) в самом мощном матче серии А, а «Милан» потерпел 4-е поражение подряд (клубный антирекорд).
7. «Манчестер Сити» обыграл «Суонси» (2:1) благодаря дублю Габриэла Жезуса, Агуэро снова остался в запасе. «МЮ» разнес «Лестер» (3:0).
8. «Витязь» установил клубный рекорд, выиграв 8-й матч КХЛ подряд. Мощная заявка на место в плей-офф.
9. «Оклахома» обыграла «Портленд» благодаря 42 очкам Расселла Уэстбрука. Тащит команду.
10. В Москве откроется академия фигурного катания Евгения Плющенко. До открытия осталось около двух месяцев.
11. Поветкин исключен из рейтингов WBC из-за допингового скандала. А ведь был первым номером среди супертяжеловесов.
12. Лыжники Парфенов и Ретивых выиграли золото в командном спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане, где пройдет Олимпиада-2018.
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