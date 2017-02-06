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    «Нью-Ингленд» выиграл Супербоул, гол Кришито со своей половины, Камерун – чемпион Африки и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    Утренний дайджест – с главными новостями дня.

    1. «Нью-Ингленд» стал победителем Супербоула, обыграв в овертайме «Атланту».

    2. Защитник «Зенита» Доменико Кришито забил со своей половины поля. Да еще и со штрафного. 

    3. Камерун выиграл Кубок Африки и уже летом сыграет на Кубке конфедераций. Ждите в России. 

    4. «Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес» (5:0), но Овечкин ограничился ассистом. «Рейнджерс» одолели «Калгари» (4:3). Короткий день в НХЛ. 

    5. Россия проиграла Швеции (3:4) в финале чемпионата мира по хоккею с мячом. Очень печально. 

    6. «Ювентус» обыграл «Интер» (1:0) в самом мощном матче серии А, а «Милан» потерпел 4-е поражение подряд (клубный антирекорд).

    7. «Манчестер Сити» обыграл «Суонси» (2:1) благодаря дублю Габриэла Жезуса, Агуэро снова остался в запасе. «МЮ» разнес «Лестер» (3:0). 

    8. «Витязь» установил клубный рекорд, выиграв 8-й матч КХЛ подряд. Мощная заявка на место в плей-офф. 

    9. «Оклахома» обыграла «Портленд» благодаря 42 очкам Расселла Уэстбрука. Тащит команду. 

    10. В Москве откроется академия фигурного катания Евгения Плющенко. До открытия осталось около двух месяцев. 

    11. Поветкин исключен из рейтингов WBC из-за допингового скандала. А ведь был первым номером среди супертяжеловесов. 

    12. Лыжники Парфенов и Ретивых выиграли золото в командном спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане, где пройдет Олимпиада-2018. 

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