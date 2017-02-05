НХЛ. «Вашингтон» против «Лос-Анджелеса», «Монреаль» играет с «Эдмонтоном» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.00, «Verizon Center»
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- Дата проведения
- 5 февраля, 21.00, «Centre Bell»
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- Дата проведения
- 5 февраля, 22.00, «Madison Square Garden»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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