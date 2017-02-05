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    НБА. «Торонто» обыграл в гостях «Бруклин», «Бостон» принимает «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Клипперс Бруклин Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити

    В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» обыграл в гостях «Бруклин», «Бостон» принимает «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Торонто 95:103 (24:26, 19:29, 20:20, 32:28)
    Дата проведения
    5 февраля, 20.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Лопес (20 + 7 подборов), Богданович (13 + 5 потерь), Холлис-Джефферсон (6), Фой (3), Уайтхэд (2) – старт; Килпатрик (18 + 5 потерь), Букер (15 + 10 подборов), Хэмилтон (8), Динуидди (7), Харрис (3), Эйси (0).
    Торонто
    Валанчюнас (22), Лаури (15 + 11 подборов + 11 передач), Кэрролл (15), Пауэлл (10), Сиакам (6) – старт; Росс (17), ВанВлит (10), Ногейра (8), Саллинджер (0), Пелтль (0).

     

    Бостон – Клипперс 43:39 (2 четверть)
    Дата проведения
    5 февраля, 22.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью
    Бостон
    Томас (13), Джонсон (7), Браун (4), Краудер (3), Хорфорд (2).
    Клипперс
    Гриффин (8), Джордан (3), Риверс (1), Редик (0), Пирс (0).

     

    Оклахома-Сити – Портленд
    Дата проведения
    5 февраля, 23.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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