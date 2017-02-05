В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» обыграл в гостях «Бруклин», «Бостон» принимает «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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