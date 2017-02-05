НБА. «Торонто» обыграл в гостях «Бруклин», «Бостон» принимает «Клипперс» и другие матчи
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» обыграл в гостях «Бруклин», «Бостон» принимает «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Лопес (20 + 7 подборов), Богданович (13 + 5 потерь), Холлис-Джефферсон (6), Фой (3), Уайтхэд (2) – старт; Килпатрик (18 + 5 потерь), Букер (15 + 10 подборов), Хэмилтон (8), Динуидди (7), Харрис (3), Эйси (0).
- Торонто
- Валанчюнас (22), Лаури (15 + 11 подборов + 11 передач), Кэрролл (15), Пауэлл (10), Сиакам (6) – старт; Росс (17), ВанВлит (10), Ногейра (8), Саллинджер (0), Пелтль (0).
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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