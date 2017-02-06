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    Камерун выиграл Кубок Африки и примет участие в Кубке конфедераций

    Теги Кубок Африки сборная Камеруна сборная Египта Кубок конфедераций

    Сборная Камеруна обыграла сборную Египта в финале Кубка Африки-2017 (2:1).

    Камерунцы уступали по ходу игры 0:1, однако смогли совершить камбэк. Победным стал гол Венсана Абубакара, забитый на 88-й минуте. Эта победа стала для Камеруна 5-й в истории Кубка африканский наций, последний раз камерунцы завоевывали титул в 2002 году.

    Кроме того, Камерун примет участие в Кубке конфедераций-2017, который пройдет в этом году в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Африканская команда сыграет в одной группе с Германией, Чили и Австралией.

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