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    «Витязь» обновил клубный рекорд, одержав 8-ю победу подряд в КХЛ

    Теги Витязь Валерий Белов КХЛ Медвешчак

    «Витязь» обыграл «Медвешчак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (5:3).

    Эта победа стала для подмосковной команды 8-й подряд. Таким образом, «Витязь» улучшил свой рекорд по этому показателю.

    В 56 матчах команда Валерия Белова набрала 92 очка и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. Чтобы обеспечить себе место в восьмерке, «Витязю» нужно набрать 4 очка в 4 оставшихся матчах.

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