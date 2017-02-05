«Витязь» обновил клубный рекорд, одержав 8-ю победу подряд в КХЛ

«Витязь» обыграл «Медвешчак» в гостевом матче регулярного чемпионата (5:3).

Эта победа стала для подмосковной команды 8-й подряд. Таким образом, улучшил свой рекорд по этому показателю.

В 56 матчах команда набрала 92 очка и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. Чтобы обеспечить себе место в восьмерке, «Витязю» нужно набрать 4 очка в 4 оставшихся матчах.