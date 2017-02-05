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    «Манчестер Сити» победил «Суонси» благодаря дублю Жезуса и вышел на 3-е место

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Суонси Гюльфи Сигурдссон Габриэл Жезус

    Сегодня в 24-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома одолел «Суонси» благодаря двум голам форварда Габриэла Жезуса.

    Клуб из Манчестера набрал 49 очков, опередил «Ливерпуль» (46) и «Арсенал» (47) и вышел на третье место в таблице, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Сити – Суонси 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    5 февраля, 16.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Габриэл Жезус, 1:1 – 81 Сигурдссон, 2:1 – 90 Габриэл Жезус.
    Манчестер СитиКабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши, Фернандиньо, Сильва (Фернандо, 90), Туре, Стерлинг (Агуэро, 83), де Брюйне (Сабалета, 78), Сане, Габриэл Жезус.
    СуонсиФабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл (Дайер, 75), Корк, Раутледж (Нарсинх, 65), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Бастон, 83).
    Предупреждения:
    де Брюйне (42), Стерлинг (44), Льоренте (60), Корк (75), Сигурдссон (90).

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