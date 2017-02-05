«Манчестер Сити» победил «Суонси» благодаря дублю Жезуса и вышел на 3-е место
Сегодня в 24-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома одолел «Суонси» благодаря двум голам форварда Габриэла Жезуса.
Клуб из Манчестера набрал 49 очков, опередил «Ливерпуль» (46) и «Арсенал» (47) и вышел на третье место в таблице, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 февраля, 16.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 11 Габриэл Жезус, 1:1 – 81 Сигурдссон, 2:1 – 90 Габриэл Жезус.
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Манчестер Сити –
Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши, Фернандиньо, Сильва (Фернандо, 90), Туре, Стерлинг (Агуэро, 83), де Брюйне (Сабалета, 78), Сане, Габриэл Жезус.
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Суонси –
Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл (Дайер, 75), Корк, Раутледж (Нарсинх, 65), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Бастон, 83).
- Предупреждения:
- де Брюйне (42), Стерлинг (44), Льоренте (60), Корк (75), Сигурдссон (90).
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