«Манчестер Сити» победил «Суонси» благодаря дублю Жезуса и вышел на 3-е место

Сегодня в 24-м туре чемпионата Англии дома одолел «Суонси» благодаря двум голам форварда .

Клуб из Манчестера набрал 49 очков, опередил «Ливерпуль» (46) и «Арсенал» (47) и вышел на третье место в таблице, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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