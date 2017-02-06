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    Чемпионат Италии. «Ювентус» обыграл «Интер», «Милан» проиграл «Сампдории» и другие матчи

    Теги Интер Рома Милан Кьево Палермо Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Кротоне Сассуоло Пескара

    В 23-м туре серии А «Болонья» уступила «Наполи» (1:7), «Милан» проиграл «Сампдории» (0:1), «Ювентус» переиграл «Интер» (1:0), «Рома» встретится с «Фиорентиной».

    Чемпионат Италии

    23-й тур

    Милан – Сампдория 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    5 февраля, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 70, пенальти Муриэль.
    МиланДоннарумма, Куцка, Сапата, Палетта, Романьоли, Бертолаччи (Окампос, 79), Соса, Пашалич (Абате, 72), Сусо, Бакка (Лападула, 72), Деулофеу.
    СампдорияВивиано, Берешиньски, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини, Прат, Торрейра, Линетти, Фернандеш (Джуричич, 53), Куальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80).
    Предупреждения:
    Торрейра (28), Бакка (45), Сусо (60), Куцка (63), Соса (84), Джуричич (90).
    Удаление:
    Соса (90).
    Пескара – Лацио 2:6 (2:2, 0:4)
    Дата проведения
    5 февраля, 17.00, «Адриатико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Пароло, 0:2 – 14 Пароло, 1:2 – 29 Бенали, 2:2 – 41 Бругман, 2:3 – 49 Пароло, 2:4 – 57 Кейта, 2:5 – 69 Иммобиле, 2:6 – 77 Пароло.
    ПескараБиссарри, Дзампано, Стендардо, Дьомбер, Бираги (Крешенци, 74), Бругман (Черри, 69), Бенали, Мунтари (Митрицэ, 58), Верре, Кастанос, Капрари.
    ЛациоМаркетти, Баста, де Врей, Худт, Лукаку, Пароло, Биглия (Мурджиа, 78), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Тункара, 86), Кейта (Лулич, 65).
    Предупреждение:
    Биглия (76).
    Эмполи – Торино 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Белотти, 1:1 – 45 Пуччарелли.
    ЭмполиСкорупски, Лорини, Беллуши, Коста (Чосич, 10), Паскуаль (Димарко, 90), Крунич, Эль-Хаджи, Кроче, Эль-Каддури (Зайц, 79), Мчедлидзе, Пуччарелли.
    ТориноХарт, де Сильвестри, Айети, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифьори (Лукич, 82), Базелли (Оби, 69), Яго Фальке (Итурбе, 74), Белотти, Ляйич.
    Предупреждения:
    Вальдифьори (33), Крунич (38), Эль-Каддури (42), Мчедлидзе (43), Эль-Хаджи (50), Базелли (55), Беллуши (59), Итурбе (80), Оби (86), Димарко (90).
    Кьево – Удинезе 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    КьевоСоррентино, Фрей, Гамберини, Цесар, Гобби, Ригони (Иско, 64), Радованович, Хетемай, Бирса, Пеллиссье (Инглезе, 63), Меджорини (Сполли, 83).
    УдинезеКарнезис, Видмер, Ларангейра, Фелипе, Самир, Фофана (Аднан, 73), Хадльвредссон, Янкто (Кумс, 89), де Пауль (Ридер Матос, 79), Сапата, Терео.
    Предупреждения:
    Меджорини (29), де Пауль (42), Цесар (65), Радованович (70).
    Удаление:
    Цесар (81).
    Дженоа – Сассуоло 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 26 Пеллегрини.
    ДженоаЛаманна, Иццо, Бурдиссо, Хентилетти, Эденилсон (Пинилья, 84), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 72), Лаксальт, Пандев (Таарабт, 68), Симеоне, Палладино.
    СассуолоКонсильи, Гаццола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Пеллегрини (Маццителли, 85), Аквилани, Данкан, Берарди (Политано, 72), Матри (Риччи, 78), Рагуза.
    Предупреждения:
    Аквилани (33), Катальди (47), Иццо (59).
    Аталанта – Кальяри 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Гомес, 2:0 – 16 Гомес.
    АталантаБериша, Толои, Кальдара, Масьелло (Зуканович, 62), Конти, Кессиэ (Кристанте, 81), Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья, Гомес (Мунье, 90).
    КальяриБиттенкур, Пизакане, Чеппителли (Ионицэ, 83), Алвеш, Капуано (Серра, 79), Тахцидис, Ди Дженнаро, Исла, Дессена (Мианге, 70), Барелла, Боррьелло.
    Предупреждения:
    Чеппителли (54), Масьелло (58), Барелла (61), Конти (63), Куртич (83), Спинаццола (88).
    Палермо – Кротоне 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 20.00, «Ренцо Барбера»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 27 Несторовски.
    ПалермоПосавец, Рисполи, Чонек, Анджелкович (Шуньич, 88), Пеццелла, Бруно Энрике, Яяло, Чочев, Эмбало, Несторовски (Балог, 90), Трайковски (Сильва, 74).
    КротонеКордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Налини (Капецци, 70), Барберис, Крисетиг, Стоян (Сими, 84), Тротта (Котник, 61), Фальчинелли.
    Предупреждения:
    Чонек (9), Рисполи (57), Крисетиг (62), Барберис (71), Стоян (76).
    Удаление:
    Крисетиг (69).
    Ювентус – Интер 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    5 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 45 Куадрадо.
    ЮвентусБуффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Дани Алвес, 80), Хедира, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 71), Манджукич, Дибала (Ругани, 85), Игуаин.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Гальярдини, Медель, Брозович (Кондогбиа, 58), Кандрева (Эдер, 58), Жоау Мариу (Паласио, 79), Перишич, Икарди.
    Предупреждения:
    Кандрева (7), Пьянич (23), Медель (43), Манджукич (46), Куадрадо (64), Хедира (65), Кьеллини (74), Ханданович (90).
    Удаление:
    Перишич (90).
    Рома – Фиорентина
    Дата проведения
    7 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Болонья – Наполи 1:7 (1:4, 0:3)
    Дата проведения
    4 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 4 Гамшик, 0:2 – Инсинье, 0:3 – 33 Мертенс, 1:3 – 36 Торосидис, 1:4 – 43 Мертенс, 1:5 – 70 Гамшик, 1:6 – 74 Гамшик, 1:7 – 90 Мертенс.
    БолоньяМиранте (Анжело, 80), Торосидис, Иконому, Майетта, Масина, Надь, Пульгар, Джемаили, Риццо (Верди, 46), Дестро (Петкович, 68), Крейчи.
    НаполиРейна, Хюсай, Альбиоль, Максимович, Гулям, Зелиньски (Джаккерини, 73), Диавара (Аллан, 62), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).
    Предупреждения:
    Пульгар (11), Диавара (20), Кальехон (24), Майетта (61), Хюсай (75).
    Удаления:
    Кальехон (26), Масина (32).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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