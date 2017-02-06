В 23-м туре серии А «Болонья» уступила «Наполи» (1:7), «Милан» проиграл «Сампдории» (0:1), «Ювентус» переиграл «Интер» (1:0), «Рома» встретится с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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