Чемпионат Италии. «Ювентус» обыграл «Интер», «Милан» проиграл «Сампдории» и другие матчи
В 23-м туре серии А «Болонья» уступила «Наполи» (1:7), «Милан» проиграл «Сампдории» (0:1), «Ювентус» переиграл «Интер» (1:0), «Рома» встретится с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
23-й тур
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 70, пенальти Муриэль.
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Милан –
Доннарумма, Куцка, Сапата, Палетта, Романьоли, Бертолаччи (Окампос, 79), Соса, Пашалич (Абате, 72), Сусо, Бакка (Лападула, 72), Деулофеу.
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Сампдория –
Вивиано, Берешиньски, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини, Прат, Торрейра, Линетти, Фернандеш (Джуричич, 53), Куальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80).
- Удаление:
- Соса (90).
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Адриатико»
- Голы:
- 0:1 – 10 Пароло, 0:2 – 14 Пароло, 1:2 – 29 Бенали, 2:2 – 41 Бругман, 2:3 – 49 Пароло, 2:4 – 57 Кейта, 2:5 – 69 Иммобиле, 2:6 – 77 Пароло.
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Пескара –
Биссарри, Дзампано, Стендардо, Дьомбер, Бираги (Крешенци, 74), Бругман (Черри, 69), Бенали, Мунтари (Митрицэ, 58), Верре, Кастанос, Капрари.
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Лацио –
Маркетти, Баста, де Врей, Худт, Лукаку, Пароло, Биглия (Мурджиа, 78), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Тункара, 86), Кейта (Лулич, 65).
- Предупреждение:
- Биглия (76).
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Голы:
- 0:1 – 11 Белотти, 1:1 – 45 Пуччарелли.
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Эмполи –
Скорупски, Лорини, Беллуши, Коста (Чосич, 10), Паскуаль (Димарко, 90), Крунич, Эль-Хаджи, Кроче, Эль-Каддури (Зайц, 79), Мчедлидзе, Пуччарелли.
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Торино –
Харт, де Сильвестри, Айети, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифьори (Лукич, 82), Базелли (Оби, 69), Яго Фальке (Итурбе, 74), Белотти, Ляйич.
- Предупреждения:
- Вальдифьори (33), Крунич (38), Эль-Каддури (42), Мчедлидзе (43), Эль-Хаджи (50), Базелли (55), Беллуши (59), Итурбе (80), Оби (86), Димарко (90).
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Кьево –
Соррентино, Фрей, Гамберини, Цесар, Гобби, Ригони (Иско, 64), Радованович, Хетемай, Бирса, Пеллиссье (Инглезе, 63), Меджорини (Сполли, 83).
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Удинезе –
Карнезис, Видмер, Ларангейра, Фелипе, Самир, Фофана (Аднан, 73), Хадльвредссон, Янкто (Кумс, 89), де Пауль (Ридер Матос, 79), Сапата, Терео.
- Предупреждения:
- Меджорини (29), де Пауль (42), Цесар (65), Радованович (70).
- Удаление:
- Цесар (81).
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 26 Пеллегрини.
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Дженоа –
Ламанна, Иццо, Бурдиссо, Хентилетти, Эденилсон (Пинилья, 84), Катальди, Хильемарк (Нтчам, 72), Лаксальт, Пандев (Таарабт, 68), Симеоне, Палладино.
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Сассуоло –
Консильи, Гаццола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Пеллегрини (Маццителли, 85), Аквилани, Данкан, Берарди (Политано, 72), Матри (Риччи, 78), Рагуза.
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло (Зуканович, 62), Конти, Кессиэ (Кристанте, 81), Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья, Гомес (Мунье, 90).
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Кальяри –
Биттенкур, Пизакане, Чеппителли (Ионицэ, 83), Алвеш, Капуано (Серра, 79), Тахцидис, Ди Дженнаро, Исла, Дессена (Мианге, 70), Барелла, Боррьелло.
- Предупреждения:
- Чеппителли (54), Масьелло (58), Барелла (61), Конти (63), Куртич (83), Спинаццола (88).
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.00, «Ренцо Барбера»
- Гол:
- 1:0 – 27 Несторовски.
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Палермо –
Посавец, Рисполи, Чонек, Анджелкович (Шуньич, 88), Пеццелла, Бруно Энрике, Яяло, Чочев, Эмбало, Несторовски (Балог, 90), Трайковски (Сильва, 74).
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Кротоне –
Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Налини (Капецци, 70), Барберис, Крисетиг, Стоян (Сими, 84), Тротта (Котник, 61), Фальчинелли.
- Удаление:
- Крисетиг (69).
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 45 Куадрадо.
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Ювентус –
Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Дани Алвес, 80), Хедира, Пьянич, Куадрадо (Маркизио, 71), Манджукич, Дибала (Ругани, 85), Игуаин.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Гальярдини, Медель, Брозович (Кондогбиа, 58), Кандрева (Эдер, 58), Жоау Мариу (Паласио, 79), Перишич, Икарди.
- Предупреждения:
- Кандрева (7), Пьянич (23), Медель (43), Манджукич (46), Куадрадо (64), Хедира (65), Кьеллини (74), Ханданович (90).
- Удаление:
- Перишич (90).
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 0:1 – 4 Гамшик, 0:2 – 6 Инсинье, 0:3 – 33 Мертенс, 1:3 – 36 Торосидис, 1:4 – 43 Мертенс, 1:5 – 70 Гамшик, 1:6 – 74 Гамшик, 1:7 – 90 Мертенс.
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Болонья –
Миранте (Анжело, 80), Торосидис, Иконому, Майетта, Масина, Надь, Пульгар, Джемаили, Риццо (Верди, 46), Дестро (Петкович, 68), Крейчи.
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Наполи –
Рейна, Хюсай, Альбиоль, Максимович, Гулям, Зелиньски (Джаккерини, 73), Диавара (Аллан, 62), Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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