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    В Москве откроется академия фигурного катания Плющенко

    Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о скором открытии собственной академии фигурного катания в Москве.

    «Дорогие друзья, сегодня наконец-то я могу поделиться с вами очень радостным событием в моей жизни. Я ждал этого очень долго.

    Буквально через два месяца откроется моя Академия фигурного катания в центре Москвы – с лучшими тренерами и хореографами. И самое главное: в ней, конечно же, я буду не только тренировать, но и буду наставником для профессиональных спортсменов!

    Я продолжаю кататься для вас, но мне интересно заниматься с теми, кто любит фигурное катание, потому что лед – это моя жизнь, большую часть жизни я провел на льду и не собираюсь нарушать традиции.

    Двери моей академии открыты для детей со всех стран мира! Мы будем делать невозможное возможным», – написал Плющенко.

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