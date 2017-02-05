Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), одной из самых престижных боксерских федераций. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», – сказал Сулейман.

До исключения Поветкин занимал первое место в рейтинге супертяжеловесов WBC.

Напомним, в декабре прошлого года перед боем за временный титул WBC в супертяжелом весе Поветкин провалил допинг-тест. Результаты пробы «Б», ставшие известны на этой неделе, подтвердили факт использования российским боксером запрещенного вещества «остарин».