Чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем отношении к комментариям в социальных сетях.

«После чемпионата Европы начали появляться разные комментарии такие… Но мне все интересно, я активна в соцсетях. Периодически отвечаю, но на все отвечать естественно невозможно. И на некоторые комментарии, которые из ряда вон, а такие иногда бывают, просто не нужно реагировать.

Иногда это даже импонирует, потому что кажется, что если у тебя есть так называемые хейтеры, ненавистники, значит ты делаешь все правильно. Но хороших болельщиков, конечно, больше. И, конечно же, я всегда прислушиваюсь к советам. Допустим, если говорят: «Женя, что за макияж, какой кошмар!» Приходиться переделывать», — сказала Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также фигуристка отметила, что не собирается усложнять программу к чемпионату мира-2017.

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