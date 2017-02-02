Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. УНИКС проиграл «Олимпиакосу», ЦСКА в гостях уступил «Фенербахче» и другие результаты

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Бамберг ЕА7 Милан Дарушафака

    В четверг, 2 февраля, в рамках 21-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на своей площадке проиграл греческему «Олимпиакосу» (75:90). Во втором в нынешнем розыгрыше матче двух финалистов сезона-2015/16 московский ЦСКА в гостях уступил турецкому «Фенербахче» (71:77).

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    УНИКС Россия  –  Олимпиакос Греция 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)
    Дата проведения
    2 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Лэнгфорд (25 + 7 передач), Параховский (14), Каймакоглу (4), Столл (3), Панин (2) – старт; Антипов (19), Банич (4), Воронов (2), Джонсон (2), Кларк (0), Уильямс (0).
    Олимпиакос
    Грин (25), Принтезис (20), Милутинов (11 + 7 подборов), Папаниколау (10), Манцарис (9 + 6 передач) – старт; Аграванис (6), Уотерс (5), Берч (4), Атинаю (0), Папапетру (0).

    Жальгирис Литва  –  Барселона Испания 89:85 (18:24, 21:14, 22:23, 28:24)
    Дата проведения
    2 февраля, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Улановас (17), Янкунас (15), Вестерманн (8 + 6 передач), Лима (4), Пангос (2) – старт; Лекавичюс (17), Милакнис (14), Мотум (8), Каваляускас (4), Сейбутис (0), Явтокас (0).
    Барселона
    Копонен (12), Райс (12 + 7 передач), Доэллмэн (11), Фаверани (11), Перпероглу (7) – старт; Наварро (17), Везенков (6), Клавер (5), Пено (2), Томич (2), Дианье (0).

    Фенербахче Турция  –  ЦСКА Москва Россия 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20)
    Дата проведения
    2 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Удох (15 + 11 подборов), Слукас (9), Наннэлли (7), Калинич (2), Беннетт (0) – старт; Богданович (12 + 8 передач), Датоме (10), Антич (9), Диксон (7), Веселы (6).
    ЦСКА Москва
    Хиггинс (11), Воронцевич (8), Курбанов (6), Хайнс (5), Джексон (3) – старт; Де Коло (23), Огастин (6), Д.Кулагин (4), Фрилэнд (3), Фридзон (2), Антонов (0).

    Бамберг Германия  –  Маккаби FOX Израиль 90:75 (16:21, 25:22, 25:10, 24:22)
    Дата проведения
    2 февраля, 22.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча
    Бамберг
    Миллер (17), Мелли (8 + 8 подборов), Никос Зисис (7 + 6 передач), Радошевич (4), Козюр (3) – старт; Стрелниекс (25), Ло (13), Тайс (10), Веремеенко (3), Макнил (0), Хекманн (0).
    Маккаби FOX
    Гаудлок (22), Александер (9), Смит (8), Мекель (4), Радд (2) – старт; Сили (19), Пнини (6), Охайон (3), Айверсон (2), Ландесберг (0).

    ЕА7 Милан Италия  –  Дарушафака Турция 89:87 (20:24, 18:27, 23:22, 28:14)
    Дата проведения
    2 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча
    ЕА7 Милан
    Чинчарини (0), Симон (0), Фонтеккьо (0), Маклин (0), Мачван (0).
    Дарушафака
    Уонамейкер (0), Бертанс (0), Андерсон (0), Морман (0), Жижич (0).

    Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-6, Олимпиакос Греция – 15-6, Фенербахче Турция – 14-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Баскония Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Дарушафака Турция – 10-11, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Жальгирис Литва – 9-12, Бамберг Германия – 8-13, Барселона Испания – 8-13, ЕА7 Милан Италия – 7-14, Маккаби FOX Израиль – 7-14, УНИКС Россия – 7-14, Галатасарай Турция – 6-14.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться