Евролига. УНИКС проиграл «Олимпиакосу», ЦСКА в гостях уступил «Фенербахче» и другие результаты
В четверг, 2 февраля, в рамках 21-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на своей площадке проиграл греческему «Олимпиакосу» (75:90). Во втором в нынешнем розыгрыше матче двух финалистов сезона-2015/16 московский ЦСКА в гостях уступил турецкому «Фенербахче» (71:77).
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Лэнгфорд (25 + 7 передач), Параховский (14), Каймакоглу (4), Столл (3), Панин (2) – старт; Антипов (19), Банич (4), Воронов (2), Джонсон (2), Кларк (0), Уильямс (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Улановас (17), Янкунас (15), Вестерманн (8 + 6 передач), Лима (4), Пангос (2) – старт; Лекавичюс (17), Милакнис (14), Мотум (8), Каваляускас (4), Сейбутис (0), Явтокас (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Удох (15 + 11 подборов), Слукас (9), Наннэлли (7), Калинич (2), Беннетт (0) – старт; Богданович (12 + 8 передач), Датоме (10), Антич (9), Диксон (7), Веселы (6).
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.00, «Брозе Арена»
- Бамберг
- Миллер (17), Мелли (8 + 8 подборов), Никос Зисис (7 + 6 передач), Радошевич (4), Козюр (3) – старт; Стрелниекс (25), Ло (13), Тайс (10), Веремеенко (3), Макнил (0), Хекманн (0).
- Маккаби FOX
- Гаудлок (22), Александер (9), Смит (8), Мекель (4), Радд (2) – старт; Сили (19), Пнини (6), Охайон (3), Айверсон (2), Ландесберг (0).
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дарушафака
- Уонамейкер (0), Бертанс (0), Андерсон (0), Морман (0), Жижич (0).
Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-6, Олимпиакос Греция – 15-6, Фенербахче Турция – 14-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Баскония Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Дарушафака Турция – 10-11, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Жальгирис Литва – 9-12, Бамберг Германия – 8-13, Барселона Испания – 8-13, ЕА7 Милан Италия – 7-14, Маккаби FOX Израиль – 7-14, УНИКС Россия – 7-14, Галатасарай Турция – 6-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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