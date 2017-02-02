В четверг, 2 февраля, в рамках 21-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС на своей площадке проиграл греческему «Олимпиакосу» (75:90). Во втором в нынешнем розыгрыше матче двух финалистов сезона-2015/16 московский ЦСКА в гостях уступил турецкому «Фенербахче» (71:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-6, Олимпиакос Греция – 15-6, Фенербахче Турция – 14-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Баскония Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Дарушафака Турция – 10-11, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Жальгирис Литва – 9-12, Бамберг Германия – 8-13, Барселона Испания – 8-13, ЕА7 Милан Италия – 7-14, Маккаби FOX Израиль – 7-14, УНИКС Россия – 7-14, Галатасарай Турция – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.