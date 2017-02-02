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    НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Лейкерс Филадельфия Сан-Антонио НБА Вашингтон

    Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Лейкерс
    Дата проведения
    3 февраля, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Хьюстон – Атланта
    Дата проведения
    3 февраля, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Сан-Антонио – Филадельфия
    Дата проведения
    3 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Клипперс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    3 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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