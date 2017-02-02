НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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