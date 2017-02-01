Петербург (WTA). Вихлянцева обыграла Касаткину, Кузнецова встретится с Гавриловой, Халеп вышла в 1/4 финала
Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге состоятся две встречи уроженок России: Светлана Кузнецова (3) сыграет с Дарьей Гавриловой, а Дарья Касаткина (8) – с Натальей Вихлянцевой (WC).
St. Petersburg Ladies Trophy
Санкт-Петербург, Россия
30 января – 5 февраля 2017
WTA Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.30
- Дата проведения
- 1 февраля, 13.33
- Дата проведения
- 1 февраля, 11.39
- Дата проведения
- 2 февраля, 10.00
- Дата проведения
- 2 февраля, 10.00
- Дата проведения
- 2 февраля, 10.00
- Дата проведения
- 1 февраля, 10.15
- Дата проведения
- 2 февраля, 10.00
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