Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге состоятся две встречи уроженок России: Светлана Кузнецова (3) сыграет с Дарьей Гавриловой, а Дарья Касаткина (8) – с Натальей Вихлянцевой (WC).

St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, Россия

30 января – 5 февраля 2017

WTA Premier

Призовой фонд – 776 000 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг