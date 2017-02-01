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    Петербург (WTA). Вихлянцева обыграла Касаткину, Кузнецова встретится с Гавриловой, Халеп вышла в 1/4 финала

    Теги результаты WTA St. Petersburg Ladies Trophy

    Во втором круге турнира в Санкт-Петербурге состоятся две встречи уроженок России: Светлана Кузнецова (3) сыграет с Дарьей Гавриловой, а Дарья Касаткина (8) – с Натальей Вихлянцевой (WC).

    St. Petersburg Ladies Trophy

    Санкт-Петербург, Россия

    30 января – 5 февраля 2017

    WTA Premier

    Призовой фонд – 776 000 долларов

    Крытые корты, хард

    Второй круг

    Дарья Гаврилова (Австралия) Светлана Кузнецова (Россия)
    Дата проведения
    1 февраля, 17.30
    Онлайн матча

     

    Наталья Вихлянцева (Россия) Дарья Касаткина (Россия)
    7:66:2
    Дата проведения
    1 февраля, 13.33
    Онлайн матча

     

    Симона Халеп (Румыния) Ана Конюх (Хорватия)
    6:47:6
    Дата проведения
    1 февраля, 11.39
    Онлайн матча

     

    Донна Векич (Хорватия) Доминика Цибулкова (Словакия)
    Дата проведения
    2 февраля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Винус Уильямс (США) Кристина Младенович (Франция)
    Дата проведения
    2 февраля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Андреа Петкович (Германия) Роберта Винчи (Италия)
    Дата проведения
    2 февраля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Юлия Путинцева (Казахстан) Анника Бек (Германия)
    6:46:0
    Дата проведения
    1 февраля, 10.15
    Онлайн матча

     

    Елена Веснина (Россия) Ализе Корне (Франция)
    Дата проведения
    2 февраля, 10.00
    Онлайн матча

     

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