ФИФА дисквалифицировала хавбека «Байера» Чалханоглу до конца сезона
ФИФА признала полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу виновным в нарушении трансферных правил.
Турок отстранен от футбольной деятельности на 4 месяца. Таким образом, он пропустит остаток текущего сезона.
Нарушение произошло в 2011 году. Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и согласовал контракт с «Трабзонспором». Затем он продлил соглашение с «Карлсруэ» и перешел в «Гамбург», что ФИФА признала нарушением.
Подробную статистику 22-летнего Чалханоглу можно изучить здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.