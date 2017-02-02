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    ФИФА дисквалифицировала хавбека «Байера» Чалханоглу до конца сезона

    Теги Гамбург Байер бундеслига Германия Трабзонспор высшая лига Турция ФИФА Карлсруэ Хакан Чалханоглу

    ФИФА признала полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу виновным в нарушении трансферных правил.

    Турок отстранен от футбольной деятельности на 4 месяца. Таким образом, он пропустит остаток текущего сезона.

    Нарушение произошло в 2011 году. Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и согласовал контракт с «Трабзонспором». Затем он продлил соглашение с «Карлсруэ» и перешел в «Гамбург», что ФИФА признала нарушением.

    Подробную статистику 22-летнего Чалханоглу можно изучить здесь.

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