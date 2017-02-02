ФИФА дисквалифицировала хавбека «Байера» Чалханоглу до конца сезона

ФИФА признала полузащитника Хакана Чалханоглу виновным в нарушении трансферных правил.

Турок отстранен от футбольной деятельности на 4 месяца. Таким образом, он пропустит остаток текущего сезона.

Нарушение произошло в 2011 году. Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и согласовал контракт с «Трабзонспором». Затем он продлил соглашение с «Карлсруэ» и перешел в «Гамбург», что признала нарушением.

Подробную статистику 22-летнего Чалханоглу можно изучить здесь.