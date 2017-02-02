КХЛ. «Слован» проиграл московскому «Динамо», «Локомотив» обыграл «Медвешчак» и другие результаты
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 15.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
- Вратари: Подъяпольский 26/27 – Метсола 29/29.
- Дата проведения
- 2 февраля, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- 1:0 – 1 Санников (Шалунов, Кемппаинен)
- 2:0 – 22 Глухов (Соколов, Мишарин)
- 3:0 – 30 Окулов (Наумов)
- 3:1 – 32 Алексеев ()
- 4:1 – 51 Глухов (Беляков, Соколов)
- 5:1 – 56 Наумов (Бойчак, Окулов)
- Вратари: Тэйлор 22/23 – Бобков 22/25, Серебряков 14/16.
- Дата проведения
- 2 февраля, 16.00, «Арена-Омск»
- 1:0 – 32 Хохряков (Бурдасов, Анелев)
- 2:0 – 35 Бурдасов (Мартынов, Хохряков)
- 2:1 – 36 Коллинс (Виделль, Ро)
- 3:1 – 59 Пережогин (Пьянов, Соботка)
- Дата проведения
- 2 февраля, 18.00, «Лада-Арена»
- 1:0 – 1 Иванов (Бумагин, Филатов)
- 2:0 – 2 Шенфельд (Мастрюков, Рыбин)
- 3:0 – 19 Филатов (Иванов)
- 4:0 – 59 Белоусов (Комаров, Костромитин)
- Дата проведения
- 2 февраля, 21.00, «Дом Спортова»
- 0:1 – 1 Галимов (Пашнин)
- 0:2 – 2 Контиола (Козун, Тэлбот)
- 0:3 – 11 Осипов (Козун, Контиола)
- 0:4 – 17 Рафиков (Кадейкин, Апальков)
- 0:5 – 22 Любушкин (Картаев, Галимов)
- 1:5 – 25 Глумак (Катич, Перкович)
- 1:6 – 30 Козун (Тэлбот)
- 2:6 – 31 Воронин (Жиру, Парлетт)
- 3:6 – 44 Лессио (Смит, Перкович)
- 4:6 – 50 Аркалов ()
- 4:7 – 58 Козун (Тэлбот)
- Дата проведения
- 2 февраля, 21.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.