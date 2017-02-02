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    КХЛ. «Слован» проиграл московскому «Динамо», «Локомотив» обыграл «Медвешчак» и другие результаты

    Теги Ак Барс Авангард Сибирь Локомотив Лада Металлург Нк Амур результаты Слован КХЛ Медвешчак Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Нк – Амур 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Дата проведения
    2 февраля, 15.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 41 Капустин (Крысанов, Руденков)
    Вратари: Подъяпольский 26/27 – Метсола 29/29.
    Сибирь – Адмирал 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
    Дата проведения
    2 февраля, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Санников (Шалунов, Кемппаинен)
    2:0 – 22 Глухов (Соколов, Мишарин)
    3:0 – 30 Окулов (Наумов)
    3:1 – 32 Алексеев ()
    4:1 – 51 Глухов (Беляков, Соколов)
    5:1 – 56 Наумов (Бойчак, Окулов)
    Вратари: Тэйлор 22/23 – Бобков 22/25, Серебряков 14/16.
    Авангард – Куньлунь 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Дата проведения
    2 февраля, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 32 Хохряков (Бурдасов, Анелев)
    2:0 – 35 Бурдасов (Мартынов, Хохряков)
    2:1 – 36 Коллинс (Виделль, Ро)
    3:1 – 59 Пережогин (Пьянов, Соботка)
    Вратари: Фурх 19/20 – Кархунен 29/31.
    Лада – Ак Барс 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
    Дата проведения
    2 февраля, 18.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Иванов (Бумагин, Филатов)
    2:0 – 2 Шенфельд (Мастрюков, Рыбин)
    3:0 – 19 Филатов (Иванов)
    4:0 – 59 Белоусов (Комаров, Костромитин)
    Вратари: Ежов 37/37 – Гарипов 19/22.
    Медвешчак – Локомотив 4:7 (0:4, 2:2, 2:1)
    Дата проведения
    2 февраля, 21.00, «Дом Спортова»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Галимов (Пашнин)
    0:2 – 2 Контиола (Козун, Тэлбот)
    0:3 – 11 Осипов (Козун, Контиола)
    0:4 – 17 Рафиков (Кадейкин, Апальков)
    0:5 – 22 Любушкин (Картаев, Галимов)
    1:5 – 25 Глумак (Катич, Перкович)
    1:6 – 30 Козун (Тэлбот)
    2:6 – 31 Воронин (Жиру, Парлетт)
    3:6 – 44 Лессио (Смит, Перкович)
    4:6 – 50 Аркалов ()
    4:7 – 58 Козун (Тэлбот)
    Слован – Динамо Москва 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Дата проведения
    2 февраля, 21.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 7 Рыбаков (Сопин, Хиетанен)
    0:2 – 9 Подшендялов (Соловьев)
    1:2 – 27 Лушняк (Староста)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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