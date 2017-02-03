НХЛ. «Филадельфия» против «Монреаля», «Сент-Луис» сыграет с «Торонто» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «HSBC Arena»
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- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
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- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
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- Дата проведения
- 3 февраля, 05.00, «Scottrade Center»
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- Дата проведения
- 3 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
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- Дата проведения
- 3 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
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- Дата проведения
- 3 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
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- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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