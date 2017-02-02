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    Компания дочери генерала ФСБ будет экипировщиком олимпийской сборной России вместо Bosco

    Теги бизнес сборная России ОКР сборная России жен BoscoSport ZA Sport

    Компания ZA Sport будет официальным экипировщиком олимпийской сборной России.

    «Решение по итогам проведенного конкурса утвердил исполком ОКР», – сообщила пресс-служба ОКР.

    Подробности контракта не уточняются. Напомним, что с 2002 года команду экипировала компания Bosco di Ciliegi.

    На сайте ZA Sport говорится, что бренд был создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году и «специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». При этом ООО «За спорт» было создано только в конце 2016 г., по данным ЕГРЮЛ, сообщают «Ведомости».

    В апреле 2016 года российский Forbes писал, что Задорина – дочь президента спортклуба «Динамо», руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.

    В 2014 году она организовала перед цирком на Цветном бульваре акцию по обмену предметов импортной одежды на ее футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры».

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