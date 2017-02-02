Компания дочери генерала ФСБ будет экипировщиком олимпийской сборной России вместо Bosco

Компания ZA Sport будет официальным экипировщиком олимпийской сборной России.

«Решение по итогам проведенного конкурса утвердил исполком ОКР», – сообщила пресс-служба ОКР.

Подробности контракта не уточняются. Напомним, что с 2002 года команду экипировала компания Bosco di Ciliegi.

На сайте ZA Sport говорится, что бренд был создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году и «специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». При этом ООО «За спорт» было создано только в конце 2016 г., по данным ЕГРЮЛ, сообщают «Ведомости».

В апреле 2016 года российский Forbes писал, что Задорина – дочь президента спортклуба «Динамо», руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.

В 2014 году она организовала перед цирком на Цветном бульваре акцию по обмену предметов импортной одежды на ее футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры».