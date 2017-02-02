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    Дзюба стал капитаном «Зенита»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал капитаном петербургского клуба.

    «Зенит» сообщил об этом в официальном твиттере, какие-либо детали не уточняются. В первой части сезона капитанами в зависимости от ситуации были Хави Гарсия и Доменико Кришито, в прошлом сезоне – Мигел Данни.

    28-летний воспитанник «Спартака» пополнил «Зенит» летом 2015 года, перейдя в питерскую команду на правах свободного агента по истечении срока контракта с «красно-белыми».

    Подробную статистику Дзюбы можно изучить здесь.

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