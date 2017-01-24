Китайцы интересуются Дзюбой, Капризов царит в КХЛ, Экклстоун ушел из «Формулы-1» и другие новости утра

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. Артемом Дзюбой заинтересовались в Китае: по данным Corriere dello Sport, «Тяньцзинь Цюаньцзянь», куда ушел Витцель, уже направил «Зениту» запрос о трансфере, а «Советский спорт» пишет об интересе сразу двух клубов.

2. Берни Экклстоун ушел из «Формулы-1» – ушла эпоха великого промоутера. На посту главного босса его сменит Чейз Кэри, но сильно изменится вся структура управления гоночной серией.

3. Фанаты хоккейного «Спартака» устроили жесть дня. Они встретились с игроками и сказали почти все, что думают. Например: «Ты че, не можешь повести за собой? Безногий, ***». В дерби с ЦСКА это не помогло – 1:6, девятое поражение подряд.

4. В остальном в КХЛ тоже бодро. Кирилл Капризов продолжает царить после возвращения с МЧМ: дубль в ворота «Витязя» и уже 10 очков в 5 последних играх. Остальные итоги дня – тут.

5. Игроки «Кубани» отправили Виталию Мутко письмо о долгах по зарплате. Не платят 7 месяцев, все может кончиться забастовкой.

6. Арсена Венгера могут дисквалифицировать минимум на 3 матча из-за поведения в матче с «Бернли» (2:1). Он оскорбил и толкнул судью.

7. Орлов оформил дубль, Кузнецов, Зайцев, Бурмистров и Задоров набрали по 2 очка. Остальные результаты в НХЛ – здесь.

8. В НБА «Майами» обыграл «Голден Стэйт» благодаря трехочковому в самом конце. Другие результаты – здесь.

9. Рафаэль Надаль впервые почти за 2 года вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Хоть кто-то радует.

10. Суд арестовал дом Григория Родченкова в Подмосковье. Представители главного героя допингового скандала обжалуют решение.

11. Жеребьевка ЧМ-2018 должна пройти в главном месте России – в Кремле. Мощь.

Цитата дня. «Заслуженно ли мы, футболисты, получаем такие бабки? Нет. Но мне комфортно». Федор Смолов – честный.