Игроки «Кубани» написали письмо Мутко из-за долгов по зарплате

Игроки написали письмо главе РФС Виталию Мутко.

«Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края как акционер футбольного клуба «Кубань» явно не справляется со своими обязанностями и не может обеспечить финансирование на должном уровне, а инвестор, который мог бы помочь решить клубу финансовые проблемы, до сих пор не найден.

На данный момент все футболисты клуба не получают заработную плату более семи месяцев, а премиальные — более десяти месяцев…

В случае, если финансовые проблемы футбольного клуба «Кубань» не будут решены в ближайшее время, мы вынуждены будем приостановить свою работу, отказавшись от участия в тренировках и матчах команды.

Более того, многие из нас готовы пойти на крайнюю меру — расторгнуть трудовые договоры с клубом и обратиться с жалобами в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза», – говорится в тексте письма.

Письмо подписали 26 игроков «Кубани», в том числе, Евгений Помазан, Спартак Гогниев, Сергей Бендзь и другие.

Напомним, что после 24 матчей в «Кубань» идет на 14-м месте в таблице.