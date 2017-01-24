Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по трансферу Дзюбы

    Теги Зенит Зенит Артем Дзюба Артем Дзюба Премьер-лига Россия Премьер-лига Россия возможные трансферы возможные трансферы высшая лига Китай высшая лига Китай Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы.

    Новый клуб экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.

    На 28-летнего форварда сборной России также претендует еще один китайский клуб.

    В нынешнем сезоне Дзюба забил 8 голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться