«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по трансферу Дзюбы
Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы.
Новый клуб экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.
На 28-летнего форварда сборной России также претендует еще один китайский клуб.
В нынешнем сезоне Дзюба забил 8 голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.