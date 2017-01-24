«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по трансферу Дзюбы

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в запрос по поводу возможного трансфера нападающего .

Новый клуб экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.

На 28-летнего форварда сборной России также претендует еще один китайский клуб.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 8 голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.