Экклстоун покинул пост главы «Формулы-1»

Промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун покинул свой пост. Такое решение приняли новые владельцы гоночной серии – компания Liberty Media, сообщает Auto Motor und Sport.

Экклстоун руководил «Формулой-1» на протяжении 40 лет. Ожидается, что официально о переменах в руководстве «Ф-1» будет объявлено в ближайшее время. При этом Экклстоуну будет предложено занять почетную должность пожизненного президента «Формулы-1».

Отныне Экклстоун больше не будет заниматься переговорами с организаторами гонок, телеканалами, а также не будет вести переговоры по политическим вопросам с ФИА и командами. По информации немецкого издания, Liberty Media хочет создать целую команду специалистов, которые бы разделили между собой обязанности, которые ранее выполнял Экклстоун. Одним из членов данной команды должен стать бывший руководитель «Мерседеса» Росс Браун.

Сам Экклстоун подтвердил то, что покидает пост руководителя «Формулы-1».

«Сегодня меня свергли. Это официально, я больше не руковожу компанией. Мое место займет Чейр Кэри. Моя новая должность – распространенное явление в США. Я буду пожизненным почетным президентом. Вступаю в новую должность, даже толком не зная, что именно она означает.

Теперь работа станет спокойнее. Возможно, буду по-прежнему приезжать на Гран-при. В «Формуле-1» у меня по-прежнему остается много друзей. А также у меня достаточно денег, чтобы позволить себе приезжать на гонки. Сохраню ли я место во Всемирном совете ФИА? Сомневаюсь. Хотя об этом нужно поговорить с Жаном Тодтом», – цитирует Экклстоуна Auto Motor und Sport.