Кэри заменит Экклстоуна на посту главы «Формулы-1»

Компания Liberty Media официально объявила о завершении процедуры покупки «Формулы-1» и изменениях в руководстве гоночной серии.

Берни Экклстоун покидает пост управляющего директора «Формулы-1» после 40 лет работы. Во главе «Формулы-1» Экклстоуна заменит Чейр Кэри. В то время как Экклстоун, как уже сообщалось, займет почетную должность пожизненного президента «Формулы-1».

Хотя об этом пока не было сообщено официально, предполагается, что за коммерческую деятельность «Формулы-1» будет отвечать бывший директор по маркетингу ESPN Шон Брэтчес, а бывший руководитель «Бенеттона», «Феррари» и «Мерседеса» Росс Браун будет отвечать за спортивную составляющую.

«Я горжусь тем, чего мы добились за эти 40 лет и всего, чего я сумел добиться в «Формуле-1». Хотел бы поблагодарить всех промоутеров, команды, спонсоров и телевизионные компании, с которыми работал. Я очень доволен, что «Формула-1» переходит под управление Liberty Media, ведь эта компания намеревается инвестировать в будущее «Формулы-1». Уверен, Чейз отлично справится со своей новой ролью и это пойдет спорту только на пользу», – отметил Экклстоун.

«Я с волнением принимаю новую роль исполнительного директора. У «Формулы-1» огромный потенциал и множество нереализованных возможностей. Я с удовольствием услышал все идеи о пожелания от болельщиков, команд, ФИА, промоутеров и спонсоров в отношении «Формулы-1». Мы будем работать сообща, вместе со всеми нашими партнерами, повышая наш общий гоночный опыт и расширяя границы спорта.

Я хотел бы признать и поблагодарить Берни Экклстоуна за его лидерские качества, которые он демонстрировал за эти годы. «Формула-1» стала такой именно благодаря нему и группе талантливых людей, которыми он руководил. Он навсегда останется частью семьи «Формулы-1». Новая должность почетного пожизненного президента отражает колоссальный вклад Берни в успех «Формулы-1», – цитирует Кэри NBC Sports.