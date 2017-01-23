НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ состоятся 6 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Verizon Center»
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- Дата проведения
- 24 января, 03.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «MTS Centre»
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- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Pepsi Center»
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- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Gila River Arena»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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