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    НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом» и другие матчи

    Теги результаты Рейнджерс Торонто Каролина Вашингтон Флорида Калгари Колорадо Анахайм Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ состоятся 6 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Рейнджерс – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    24 января, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Вашингтон – Каролина
    Дата проведения
    24 января, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Калгари
    Дата проведения
    24 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Виннипег – Анахайм
    Дата проведения
    24 января, 04.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Колорадо – Сан-Хосе
    Дата проведения
    24 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Флорида
    Дата проведения
    24 января, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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