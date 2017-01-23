Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:4 Б).

Вернувшись с молодежного чемпионата мира, 19-летний форвард провел 5 игр, в которых набрал 10 (4+6) очков.

В нынешнем сезоне Капризов сыграл 42 матча и отметился 40 (19+21) очками.

Добавим, что Капризов сравнялся с рекордом Евгения Кузнецова по результативным баллам за сезон для игрока моложе 20 лет. В сезоне-2011/12 Кузнецов набрал 40 (19+21) очков за «Трактор».