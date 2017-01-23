«Витязь» – «Салават Юлаев». Капризов сделал дубль и набрал 10 очков в 5 матчах после возвращения с МЧМ
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:4 Б).
Вернувшись с молодежного чемпионата мира, 19-летний форвард провел 5 игр, в которых набрал 10 (4+6) очков.
В нынешнем сезоне Капризов сыграл 42 матча и отметился 40 (19+21) очками.
Добавим, что Капризов сравнялся с рекордом Евгения Кузнецова по результативным баллам за сезон для игрока моложе 20 лет. В сезоне-2011/12 Кузнецов набрал 40 (19+21) очков за «Трактор».
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