КХЛ. «Локомотив» примет «Магнитку», московское «Динамо» против «Трактора» и другие матчи
В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 8 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 января, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 23 января, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 23 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 23 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «МСА Лужники»
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 23 января, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.