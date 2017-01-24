Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    FA дисквалифицирует Венгера минимум на 3 матча

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Футбольная ассоциация Англии

    Футбольная ассоциация Англии собирается серьезно наказать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера за поведение в матче против «Бернли» (2:1).

    FA, скорее всего, дисквалифицирует Венгера минимум на три матча, при этом ему будет запрещено присутствовать не только в раздевалке команды, но и вообще на стадионе.

    Венгер оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте матча с «Бернли», когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже Венгер толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться