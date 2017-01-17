Диего Коста возобновил тренировки с «Челси»

Нападающий Диего Коста вернулся к тренировкам с командой.

Вчера Коста тренировался индивидуально на базе .

28-летний форвард сборной Испании из-за конфликта с главным тренером команды пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестера».

Сообщалось, что причиной конфликта стал интерес к Косте со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предложил игроку зарплату 30 миллионов фунтов в год.

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