Диего Коста возобновил тренировки с «Челси»
Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с командой.
Вчера Коста тренировался индивидуально на базе «Челси».
28-летний форвард сборной Испании из-за конфликта с главным тренером команды Антонио Конте пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестера».
Сообщалось, что причиной конфликта стал интерес к Косте со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предложил игроку зарплату 30 миллионов фунтов в год.
Конте во время ссоры с Костой крикнул игроку: «Езжай в Китай»
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