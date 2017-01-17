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    Диего Коста возобновил тренировки с «Челси»

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Диего Коста

    Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с командой.

    Вчера Коста тренировался индивидуально на базе «Челси».

    28-летний форвард сборной Испании из-за конфликта с главным тренером команды Антонио Конте пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестера».

    Сообщалось, что причиной конфликта стал интерес к Косте со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предложил игроку зарплату 30 миллионов фунтов в год.

    Конте во время ссоры с Костой крикнул игроку: «Езжай в Китай»

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