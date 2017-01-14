Конте во время ссоры с Костой крикнул игроку: «Езжай в Китай»

Стали известны детали конфликта главного тренера Антонио Конте с нападающим Диего Костой.

Испанец три дня не тренировался с лондонской командой, узнав о предложении китайской команды получать зарплату 30 млн фунтов в год.

Перед матчем 21-го тура АПЛ с «Лестером» Коста поругался с двумя тренерами по физподготовке. Конте встал на сторону своих ассистентов. Во время ссоры с Костой итальянский тренер крикнул ему: «Езжай в Китай», сообщает Sky Sports cо ссылкой на Sky Italia.

Сейчас Коста выведен из состава. Владелец «Челси» не хочет продавать игрока, контракт которого с клубом рассчитан еще на 2,5 года.

Диего Коста, с 14 голами лидирующий в гонке бомбардиров АПЛ, написал в своем инстаграме: «Вперед, .

Коста не тренировался три дня, получив 30-миллионное предложение из Китая

Коста пропустит матч против «Лестера» из-за конфликта с Конте