Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Мы делали предложения Диего Косте, Бензема и Кавани»

Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи подтвердил, что китайский клуб пытался приобрести трех нападающих: Диего Косту из , Эдинсона Кавани из «ПСЖ» и Карима Бензема из «Реала».

Однако решение руководства китайской суперлиги об ужесточении лимита на легионеров вынудило руководство клуба отказаться от дорогостоящих приобретений.

«У нашего клуба были серьезные инвестиционные планы накануне нового сезона, но они были скорректированы новыми правилами», — сказал Шу Юхуи.

Согласно новому введенному лимиту, в стартовом составе клуба китайской суперлиги могут выходить только три легионера.

«Мы делали предложение Бензема. Также я встречался с агентом Жорже Мендешем, он приезжал ко мне, мы в тот момент интересовались Диего Костой. Но «Челси» отпустит его только в июне, в середине сезона китайской суперлиги. Мы не могли ждать так долго. «ПСЖ» тоже сказал нам, что позволит Кавани уйти только в июне. Хотя сам игрок хотел переехать к нам», – рассказал Шу Юхуи.

Ранее заключил контракт с полузащитником Акселем Витцелем, выступавшим за «Зенит».

В Китае официально ужесточили лимит на легионеров и примут меры против больших трат