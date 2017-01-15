Коста просит у «Челси» новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю

Форвард Диего Коста встретится во вторник с главным тренером команды .

Стороны обсудят конфликт, который произошел между ними на этой неделе, когда игроку сборной Испании поступило предложение от клуба из Китая.

Также известно, что представитель Косты запросил у «Челси» новый контракт для своего клиента с еженедельной зарплатой в 300 тысяч фунтов.

После матча с «Лестером» Конте сообщил, что Коста травмировал спину во вторник и с того времени не тренировался с командой.

По действующему контракту форвард зарабатывает 185 тысяч фунтов в неделю.