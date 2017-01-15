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    Коста просит у «Челси» новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Диего Коста

    Форвард «Челси» Диего Коста встретится во вторник с главным тренером команды Антонио Конте.

    Стороны обсудят конфликт, который произошел между ними на этой неделе, когда игроку сборной Испании поступило предложение от клуба из Китая.

    Также известно, что представитель Косты запросил у «Челси» новый контракт для своего клиента с еженедельной зарплатой в 300 тысяч фунтов.

    После матча с «Лестером» Конте сообщил, что Коста травмировал спину во вторник и с того времени не тренировался с командой.

    По действующему контракту форвард зарабатывает 185 тысяч фунтов в неделю. 

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