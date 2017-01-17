«Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Диего Косту
«Барселона» и «Атлетико» по окончании сезона намерены приобрести форварда «Челси» Диего Косту, на которого также претендует один из китайских клубов.
Испанские клубы не прочь воспользоваться конфликтом 28-летнего игрока с главным тренером лондонцев Антонио Конте.
Сообщается, что представители «Барселоны» уже связались с окружением Косты, а «Атлетико» рассматривает его возвращение в качестве вероятной замены Антуану Гризманну, который летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что в Китае Косте предложили годовой оклад в размере 30 миллионов фунтов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.