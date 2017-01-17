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    «Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Диего Косту

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Диего Коста

    «Барселона» и «Атлетико» по окончании сезона намерены приобрести форварда «Челси» Диего Косту, на которого также претендует один из китайских клубов.

    Испанские клубы не прочь воспользоваться конфликтом 28-летнего игрока с главным тренером лондонцев Антонио Конте.

    Сообщается, что представители «Барселоны» уже связались с окружением Косты, а «Атлетико» рассматривает его возвращение в качестве вероятной замены Антуану Гризманну, который летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее стало известно, что в Китае Косте предложили годовой оклад в размере 30 миллионов фунтов.

    «Челси» продаст Косту летом

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