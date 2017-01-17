«Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Диего Косту

и «Атлетико» по окончании сезона намерены приобрести форварда Диего Косту, на которого также претендует один из китайских клубов.

Испанские клубы не прочь воспользоваться конфликтом 28-летнего игрока с главным тренером лондонцев Антонио Конте.

Сообщается, что представители «Барселоны» уже связались с окружением Косты, а рассматривает его возвращение в качестве вероятной замены Антуану Гризманну, который летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что в Китае Косте предложили годовой оклад в размере 30 миллионов фунтов.

«Челси» продаст Косту летом