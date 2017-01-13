Коста пропустит матч против «Лестера» из-за конфликта с Конте

Форвард Диего Коста не примет участия в матче чемпионата Англии против .

У нападающего сборной Испании произошел конфликт с главным тренером лондонцев . Итальянец не согласился с оценкой Косты по его физической готовности к этой игре.

Нападающий заявил медицинскому штабу, что у него есть травма, но врачи «Челси» не согласились с игроком. Конте встал на сторону медиков, что вылилось в ссору между Костой, главным тренером и врачами клуба.

Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.