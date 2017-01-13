Коста пропустит матч против «Лестера» из-за конфликта с Конте
Форвард «Челси» Диего Коста не примет участия в матче чемпионата Англии против «Лестера».
У нападающего сборной Испании произошел конфликт с главным тренером лондонцев Антонио Конте. Итальянец не согласился с оценкой Косты по его физической готовности к этой игре.
Нападающий заявил медицинскому штабу, что у него есть травма, но врачи «Челси» не согласились с игроком. Конте встал на сторону медиков, что вылилось в ссору между Костой, главным тренером и врачами клуба.
Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.
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