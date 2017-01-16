«Челси» продаст Косту летом

, скорее всего, продаст нападающего Диего Косту летом в клуб из чемпионата Китая.

Главный тренер лондонцев не собирается спешить с возвращением игрока в основной состав после инцидента на прошлой неделе. Даже если Коста проявит максимум усердия для возвращения на поле, Конте даст согласие на продажу нападающего.

Главный тренер хочет показать футболистам, что в команде нет неприкасаемых, в чем его поддерживает и другие руководители клуба.

Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.