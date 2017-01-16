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    «Челси» продаст Косту летом

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович возможные трансферы Антонио Конте Диего Коста

    «Челси», скорее всего, продаст нападающего Диего Косту летом в клуб из чемпионата Китая.

    Главный тренер лондонцев Антонио Конте не собирается спешить с возвращением игрока в основной состав после инцидента на прошлой неделе. Даже если Коста проявит максимум усердия для возвращения на поле, Конте даст согласие на продажу нападающего.

    Главный тренер хочет показать футболистам, что в команде нет неприкасаемых, в чем его поддерживает Роман Абрамович и другие руководители клуба.

    Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.

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