«Челси» продаст Косту летом
«Челси», скорее всего, продаст нападающего Диего Косту летом в клуб из чемпионата Китая.
Главный тренер лондонцев Антонио Конте не собирается спешить с возвращением игрока в основной состав после инцидента на прошлой неделе. Даже если Коста проявит максимум усердия для возвращения на поле, Конте даст согласие на продажу нападающего.
Главный тренер хочет показать футболистам, что в команде нет неприкасаемых, в чем его поддерживает Роман Абрамович и другие руководители клуба.
Подробную статистику выступлений Косты вы можете посмотреть здесь.
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