200 шайб СКА, рекорд Конте и конфликт с Костой и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. СКА уничтожил «Кузню» и первым забросил 200 шайб в сезоне КХЛ и другие результаты дня.

2. Антонио Конте побил рекорд АПЛ, в 3-й раз подряд став лучшим тренером месяца. Лучшим игроком декабря в АПЛ назван Златан.

3. А Диего Коста поругался с Конте, не поехал на матч с «Лестером» и может отправиться в Китай.

4. В биатлоне не получилось: в мужском спринте Дмитрий Малышко пришел 6-м, а Антон Шипулин – 23-м.

5. «Спартак» расторг контракт с Ромуло. Бразилец уедет в Бразилию.

6. UFC официально подтвердила бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он состоится 4 марта в Лас-Вегасе.

7. «Вашингтон» разнес «Чикаго» (6:0), несмотря на скромный вклад россиян в виде одной передачи Овечкина. Павел Бучневич продолжил результативную серию в первом матче за «Рейнджерс» после восстановления от травмы спины. Все результаты дня в НХЛ.

8. ЦСКА разгромил «EA7 Милан» в Евролиге и прервал 3-матчевую серию из поражений в турнире.

9. «Торонто» набрал 132 очка в матче с «Бруклином» и одержал победу (132:113). Все результаты дня в НБА.

10. «Барселона» уволила директора после комментариев о Месси. Сказал, что Лионель не был бы таким крутым без партнеров.

11. Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова взяли серебро на чемпионате Европы по бобслею.

12. ВТБ предоставит ВФСО «Динамо» спонсорский вклад на 10,62 млрд рублей. На три года на хоккей и футбол.

13. Йоханна Конта разгромила Агнешку Радванску в финале турнира в Сиднее и выиграла второй титул в карьере.

14. Поль Погба стал первым футболистом с собственным эмодзи в твиттере.

Цитата дня. «Не понимаю, как россиянки могут проигрывать Японии. Или неправильная селекция, или не те специалисты». Биатлонная аналитика от топового вице-премьера.