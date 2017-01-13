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    «Спартак» расторг контракт с Ромуло

    Теги Спартак Премьер-лига Россия трансферы Ромуло

    Полузащитник Ромуло покидает «Спартак».

    26-летний бразильский хавбек и московский клуб расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

    Сообщалось, что Ромуло продолжит карьеру во «Фламенго».

    Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. Он провел 69 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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