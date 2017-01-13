Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона официально подтвержден

Хабиб Нурмагомедов проведет бой против Тони Фергюсона 4 марта в рамках вечера UFC 209, сообщает официальный сайт UFC.

Место проведения – Ти-Мобайл Арена в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять временный пояс чемпиона UFC в легком весе. Победитель получит право на бой с действующим чемпионом Конором МакГрегором.

Главное событие UFC 209 – реванш Тайрона Вудли против Стивена Томпсона за чемпионский титул в полусреднем весе.

Ранее новость о бое Хабиба против Фергюсона сообщал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, теперь она подтверждена официально.

Культ Хабиба Нурмагомедова