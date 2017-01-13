Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона официально подтвержден

    Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Хабиб Нурмагомедов проведет бой против Тони Фергюсона 4 марта в рамках вечера UFC 209, сообщает официальный сайт UFC.

    Место проведения – Ти-Мобайл Арена в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять временный пояс чемпиона UFC в легком весе. Победитель получит право на бой с действующим чемпионом Конором МакГрегором.

    Главное событие UFC 209 – реванш Тайрона Вудли против Стивена Томпсона за чемпионский титул в полусреднем весе.

    Ранее новость о бое Хабиба против Фергюсона сообщал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, теперь она подтверждена официально.

    Культ Хабиба Нурмагомедова

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться