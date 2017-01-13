Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал выступление российской женской сборной по биатлону в эстафете Рупольдинга (13-е место).

«Я расстроен не этим результатом – все бывает и драматизировать тут не стоит. Я говорил вчера с руководителями СБР о том, что на самом деле все сборные, включая женскую, должны находиться на определенном уровне. Никто не говорит, что мы должны завтра занимать первое место – это спорт, но мы не можем проигрывать четыре минуты, просто не имеем права.

Тренеры должны нести ответственность за свои решения, кого выставлять – я это все сказал вчера президенту СБР и в ближайшее время перед чемпионатом мира хотел бы пообщаться с тренерами.

Вместе с тем я не понимаю: не может российская сборная проигрывать условной Японии, поскольку у нас другая система. У нас несколько регионов развивает биатлон, из последних центров мы построили такой мощнейший в Мордовии, в Смоленске. То есть, если система создана, то либо вы неправильно работаете, либо неправильная селекция, либо в сборной не те специалисты», – рассказал Мутко.

Беспомощные. И это не про наших биатлонисток