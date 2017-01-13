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    Евролига. ЦСКА против «Милана», «Реал» примет тель-авивский «Маккаби» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Реал ЕА7 Милан Галатасарай

    В пятницу, 13 января, в рамках 17-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома попытается прервать серию из трех поражений в матче против итальянского «ЕА7 Милана». «Реал» в Мадриде примет тель-авивский «Маккаби».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    ЦСКА Москва Россия  –  ЕА7 Милан Италия 99:59 (4 четверть)
    Дата проведения
    13 января, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

     

    Галатасарай Турция  –  Жальгирис Литва 83:75 (4 четверть)
    Дата проведения
    13 января, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
    Онлайн матча

     

    Панатинаикос Греция  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    13 января, 22.45, «Olympic Sports Centre»
    Онлайн матча

     

    Реал Мадрид Испания  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    13 января, 23.00, «Palacio Vistalegre»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 12-4, Олимпиакос Греция – 12-5, Реал Испания – 11-5, Баскония Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 10-7, Панатинаикос Греция – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Дарушафака Турция – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Бамберг Германия – 7-10,  УНИКС Россия – 7-10, Барселона Испания – 7-10, Жальгирис Литва – 6-10, Маккаби FOX Израиль – 6-10, ЕА7 Милан Италия – 4-12, Галатасарай Турция – 4-12.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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