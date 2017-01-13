В пятницу, 13 января, в рамках 17-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома попытается прервать серию из трех поражений в матче против итальянского «ЕА7 Милана». «Реал» в Мадриде примет тель-авивский «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 12-4, Олимпиакос Греция – 12-5, Реал Испания – 11-5, Баскония Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 10-7, Панатинаикос Греция – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Дарушафака Турция – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Бамберг Германия – 7-10, УНИКС Россия – 7-10, Барселона Испания – 7-10, Жальгирис Литва – 6-10, Маккаби FOX Израиль – 6-10, ЕА7 Милан Италия – 4-12, Галатасарай Турция – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.