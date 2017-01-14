НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» уступил «Мемфису», «Бостон» на выезде одолел «Атланту» и другие результаты
В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» проиграл «Мемфису», «Атланта» потерпела поражение от «Бостона».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (24 + 8 подборов + 5 потерь), Ильясова (12), Ковингтон (11), Стаускас (8), Макконнелл (4 + 8 передач) – старт; Шарич (15), Родригес (11), Хендерсон (9), Ноэл (6 + 4 блок-шота), Луваву-Кабарро (2).
- Шарлотт
- Батюм (19), Уокер (17), Зеллер (16 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 12 подборов), Марв. Уильямс (8) – старт; Белинелли (6 + 5 потерь), Камински (5), Сешнс (4), Хибберт (4), Грэм (2).
- Дата проведения
- 14 января, 03.30, «Air Canada Centre»
- Торонто
- ДеРозан (28), Лаури (20 + 6 передач), Кэрролл (18 + 11 подборов), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Ногейра (10 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Джозеф (16 + 7 передач), Росс (12), ВанВлит (5), Пауэлл (5), Пелтль (4), Кабокло (0), Сиакам (0).
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Паркер (24), Адетокумбо (19 + 8 подборов + 6 передач), Снелл (14), Брогдон (13), Хенсон (2) – старт; Монро (16 + 11 подборов), Бизли (11 + 7 подборов), Деллаведова (9 + 8 передач), Терри (6), Мэйкер (2).
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (27 + 9 передач + 7 потерь), Ариза (12 + 9 подборов), Харрелл (10), Андерсон (10), Беверли (6) – старт; Гордон (13), Нене (12), Деккер (9), Брюэр (6).
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (19), Рубио (14 + 14 передач + 5 потерь), Раш (11), Дженг (4) – старт; Бьелица (8), Мухаммад (7), Данн (4), Олдрич (0).
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «Philips Arena»
- Атланта
- Миллсэп (23 + 6 передач), Бэйзмор (12), Ховард (11 + 8 подборов), Шредер (4), Сефолоша (3) – старт; Хардуэй (23), Дилэйни (17 + 6 передач), Данливи (6), Хамфрис (2), Бембри (0), Принс (0), Мускала (0).
- Дата проведения
- 14 января, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (34 + 8 подборов), Макколлум (26), Амину (8 + 7 подборов), Крэбб (7), Пламли (7 + 7 подборов) – старт; Тернер (15), Ленард (5), Дэвис (4), Коннотон (3).
- Дата проведения
- 14 января, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Казинс (26 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Гэй (23 + 10 подборов + 4 блок-шота), Коллисон (13), Толливер (7), Темпл (5) – старт; Лоусон (17), Барнс (8), Аффлало (5), Каспи (2), Куфос (2).
- Дата проведения
- 14 января, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Худ (27), Джордж Хилл (22), Хэйворд (20), Фэйворс (9 + 8 подборов), Гобер (6 + 11 подборов) – старт; Диао (6), Уити (5), Экзам (4), Лайлс (4), Джонсон (3), Мак (2), Беркс (2), Инглс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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