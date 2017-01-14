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    НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» уступил «Мемфису», «Бостон» на выезде одолел «Атланту» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Кливленд Детройт Хьюстон Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Орландо Филадельфия Портленд Сакраменто Торонто НБА Юта Оклахома-Сити

    В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» проиграл «Мемфису», «Атланта» потерпела поражение от «Бостона».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Шарлотт 102:93 (26:21, 26:24, 24:26, 26:22)
    Дата проведения
    14 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (24 + 8 подборов + 5 потерь), Ильясова (12), Ковингтон (11), Стаускас (8), Макконнелл (4 + 8 передач) – старт; Шарич (15), Родригес (11), Хендерсон (9), Ноэл (6 + 4 блок-шота), Луваву-Кабарро (2).
    Шарлотт
    Батюм (19), Уокер (17), Зеллер (16 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 12 подборов), Марв. Уильямс (8) – старт; Белинелли (6 + 5 потерь), Камински (5), Сешнс (4), Хибберт (4), Грэм (2).

     

    Торонто – Бруклин 132:113 (30:27, 24:26, 36:36, 42:24)
    Дата проведения
    14 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    ДеРозан (28), Лаури (20 + 6 передач), Кэрролл (18 + 11 подборов), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Ногейра (10 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Джозеф (16 + 7 передач), Росс (12), ВанВлит (5), Пауэлл (5), Пелтль (4), Кабокло (0), Сиакам (0).
    Бруклин
    Богданович (23), Лопес (20), Харрис (11), Динуидди (10), Букер (6 + 7 подборов) – старт; Хэмилтон (11), Фой (9 + 7 передач), Эйси (9), Килпатрик (6), Холлис-Джефферсон (5), ЛеВерт (3), Скола (0).

     

    Милуоки – Майами 116:108 (42:30, 23:18, 26:26, 25:34)
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Паркер (24), Адетокумбо (19 + 8 подборов + 6 передач), Снелл (14), Брогдон (13), Хенсон (2) – старт; Монро (16 + 11 подборов), Бизли (11 + 7 подборов), Деллаведова (9 + 8 передач), Терри (6), Мэйкер (2).
    Майами
    Драгич (19), Уайтсайд (19 + 9 подборов), Бэббит (16), Уэйтерс (13 + 6 передач), Макгрудер (7) – старт; Джонсон (14), Дж. Джонсон (10 + 12 передач), Эллингтон (7), Уильямс (3), Хаслем (0).

     

    Хьюстон – Мемфис 105:110 (31:25, 33:26, 21:32, 20:27)
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (27 + 9 передач + 7 потерь), Ариза (12 + 9 подборов), Харрелл (10), Андерсон (10), Беверли (6) – старт; Гордон (13), Нене (12), Деккер (9), Брюэр (6).
    Мемфис
    Аллен (22), Конли (17 + 9 передач + 5 потерь), Марк Газоль (14 + 6 передач + 6 потерь), Грин (8), Парсонс (5) – старт; Рэндолф (16 + 12 подборов), Дэниелс (13), Эннис (12), Картер (3).

     

    Миннесота – Оклахома-Сити 96:86 (30:28, 15:22, 29:18, 22:18)
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (19), Рубио (14 + 14 передач + 5 потерь), Раш (11), Дженг (4) – старт; Бьелица (8), Мухаммад (7), Данн (4), Олдрич (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (21 + 11 подборов + 12 передач + 10 потерь), Оладипо (19), Роберсон (8 + 5 перехватов), Сабонис (7), Адамс (4) – старт; Кантер (21 + 8 подборов), Пэйн (4), Грант (2), Абринес (0), Синглер (0), Ловернь (0).

     

    Атланта – Бостон 101:103 (18:28, 26:20, 21:30, 36:25)
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Миллсэп (23 + 6 передач), Бэйзмор (12), Ховард (11 + 8 подборов), Шредер (4), Сефолоша (3) – старт; Хардуэй (23), Дилэйни (17 + 6 передач), Данливи (6), Хамфрис (2), Бембри (0), Принс (0), Мускала (0).
    Бостон
    Томас (28 + 9 передач + 5 потерь), Краудер (18 + 9 подборов), Хорфорд (10 + 6 передач), Смарт (9), Джонсон (0) – старт; Олиник (26 + 8 подборов), Розир (7), Грин (3), Браун (2), Жеребко (0).

     

    Портленд – Орландо 109:115 (23:36, 26:18, 29:28, 31:33)
    Дата проведения
    14 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (34 + 8 подборов), Макколлум (26), Амину (8 + 7 подборов), Крэбб (7), Пламли (7 + 7 подборов) – старт; Тернер (15), Ленард (5), Дэвис (4), Коннотон (3).
    Орландо
    Вучевич (30 + 10 подборов), Пэйтон (19 + 7 передач + 5 потерь), Ибака (13 + 10 подборов), Фурнье (8), Гордон (8 + 7 подборов) – старт; Огастин (15), Микс (12), Грин (5), Хезонья (3), Бийомбо (2).

     

    Сакраменто – Кливленд 108:120 (15:32, 28:29, 31:23, 34:36)
    Дата проведения
    14 января, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Казинс (26 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Гэй (23 + 10 подборов + 4 блок-шота), Коллисон (13), Толливер (7), Темпл (5) – старт; Лоусон (17), Барнс (8), Аффлало (5), Каспи (2), Куфос (2).
    Кливленд
    Ирвинг (26), Шамперт (16), Джеймс (16 + 15 передач + 5 потерь), Лав (15 + 18 подборов), Томпсон (9) – старт; Корвер (18), Фрай (10), Джефферсон (8), Лиггинс (0).

     

    Юта – Детройт 110:77 (14:19, 31:24, 33:20, 32:14)
    Дата проведения
    14 января, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Юта
    Худ (27), Джордж Хилл (22), Хэйворд (20), Фэйворс (9 + 8 подборов), Гобер (6 + 11 подборов) – старт; Диао (6), Уити (5), Экзам (4), Лайлс (4), Джонсон (3), Мак (2), Беркс (2), Инглс (0).
    Детройт
    Харрис (13), М-с Моррис (11), Драммонд (9 + 19 подборов), Джексон (7), Бэйнс (2 + 4 блок-шота) – старт; Джонсон (10), Удрих (9 + 7 передач), Буллок (7), Марьянович (6), Элленсон (3), Хиллиард (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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