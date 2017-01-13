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    СКА стал первой командой, забившей 200 голов в сезоне КХЛ

    Теги Салават Юлаев СКА КХЛ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА побеждает новокузнецкий «Металлург» (6:0, второй период).

    СКА стал первой командой в текущем сезоне, забившей 200 голов. Сейчас на счету питерцев уже 205 шайб.

    Личный рекорд СКА по забитым голам – 210 шайб за сезон 2014/15.

    Рекорд по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат принадлежит «Салавату Юлаеву» (215 шайб в сезоне 2009/10). 

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