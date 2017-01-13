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    Погба стал первым футболистом с собственным эмодзи в твиттере

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия сборная Франции Поль Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился собственный эмодзи в твиттере.

    «Спасибо, твиттер, что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся», – написал футболист в своем твиттере.

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