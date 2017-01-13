Погба стал первым футболистом с собственным эмодзи в твиттере
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился собственный эмодзи в твиттере.
«Спасибо, твиттер, что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся», – написал футболист в своем твиттере.
Ouloulou suis devenu un emoji👊🏾 thanks twitter for emojing me, let’s— Paul Pogba (@paulpogba) 13 января 2017 г.
have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt
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